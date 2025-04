Idén is vár mindenkit a DEAC Családi Nap

A DEAC Családi Napon több mint húsz szakosztály képviselői fogadják a gyerekeket, akik felfedezhetik a bennük rejlő tehetséget. A fiatalok felpróbálhatják a sportfelszereléseket, játékos kihívásokon keresztül ismerkedhetnek meg az alapokkal, és ha úgy érzik, megtalálták az igazit, akár rögtön jelentkezhetnek is.

Jókat lehet majd mókázni az ugrálóvárban, a kézműves sarokban szárnyra kelhet a kreativitás, emellett pedig az arcfestés és a csillámtetoválás sem maradhat el.

Forrás: https://unideb.hu/

Látványos műsorokkal is készülnek a szervezők, fellépnek a cheerleaderek, a mazsorettsportosok és a shotokan karatésok is, valamint meglepetésekre is lehet számítani.

A rendezvény ingyenesen látogatható, 9 órától délután 3-ig bárki próbára teheti magát.

A DEAC honlapján lehet tájékozódni a sportágakról, amelyek bemutatkoznak a családi napon, de érdemes a Facebookon is követni az eseményt.

A nap információs és zenei partnere a Campus Rádió, a helyszínen a riporterek és sportolók osztják meg gondolataikat egy-egy témával kapcsolatban.

Ebben az évben is a Mozdulj EGYÜTT Debrecen! és az országos Sportoló Nemzet programhoz csatlakozva várja az érdeklődőket a DEAC.

