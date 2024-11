Forrás: www.unideb.hu

Nagy öröm és megtiszteltetés a nagy érdeklődés intézményünk iránt. Nyílt napjainkra idén is rengetegen regisztráltak, teljesen megteltek a feladatellátási helyek aulái, tantermei. A következő tanévben is nagy szeretettel várjuk a város és a régió tehetséges, továbbtanulni vágyó diákjait. Az itt tanulók számára a rendszeres tanulás természetes tevékenység, a tudás érték. Büszkék vagyunk arra, hogy gimnazistáink több mint 95 százaléka felvételizik felsőoktatási intézménybe. Diákjaink a történelemérettségiken elért eredményeikkel idén az ország legjobb gimnáziumává emelték iskolánkat. A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája négy meghatározó pillére: a motivált diákok, a jól képzett tanári kar, a segítő szülői közösség és az iskola fenntartója, a Debreceni Egyetem

– mondta a hirek.unideb.hu-nak Denichné Hajdu Tímea, az Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája főigazgatója.

A 2025/2026-os tanévben a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája a Csengő utcai feladatellátási helyen öt osztályt indít a gimnáziumi képzésben. Két hat évfolyamos, általános tehetséggondozó osztályt, egy 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítő-tehetséggondozó osztályt. Továbbá két négy évfolyamos gimnáziumi osztályt indít gazdasági, jogi-kommunikációs, műszaki, valamint orvosi-gyógyszerészeti tagozattal. A diákok angol, német, francia, olasz, spanyol és orosz nyelvek közül választhatnak.

A középiskolába készülő diákok számára fontos időpontok: a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgákra december 2-ig lehet jelentkezni. A központi felvételi írásbeli vizsgákat január 18-án 10 órától írhatják a gimnáziumba jelentkezők a Nagykossuthban is.

Az általános iskolai tanulmányaik előtt álló leendő elsősök és szüleik számára is izgalmas ez az időszak. A bemutató órákat követően a következő hetekben személyesen is megismerkedhetnek gyermekük leendő tanítóival az Arany János téri és a Kossuth utcai feladatellátási helyen.

A két általános iskolai feladatellátási helyen hat különböző profilú osztály indul. A szülők és a gyerekek ezekben a napokban bepillantást nyerhetnek az iskola mindennapjaiba, a tanítási órákba. Lehetőségük van megismerkedni az induló osztályok képzési formáival és a tanító nénikkel. Akár a „Kiskossuthot”, akár az „Aranyt” választják a szülők, elmondható, hogy korszerű oktatási környezet, kiváló pedagógusok várják a gyermekeket

– fejtette ki a főigazgató.