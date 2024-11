Hirdetés 1 órája

Hogyan növeli a hőszigetelés az ingatlan értékét?

Az ingatlanpiac dinamikus változásai közepette az energiahatékonysági szempontok egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. A potenciális vásárlók már nemcsak az ingatlan elhelyezkedését és méretét veszik figyelembe, hanem olyan tényezőket is, mint az energiafogyasztás, a fenntarthatóság és a kényelmi szempontok. Ebben a kontextusban a homlokzati hőszigetelés szerepe egyre jelentősebbé válik, hiszen az otthonunk energiahatékonyságának növelése nemcsak a rezsiköltségek csökkentését segíti elő, hanem az ingatlan értékét is növeli. De hogyan is működik mindez? Lássuk, miért éri meg a hőszigetelés!

Forrás: Baumit

Energiahatékonyság és költségmegtakarítás Az egyik legnagyobb előny, amit a homlokzati hőszigetelés nyújt, az energiahatékonyság növelése. Egy épület hőveszteségének mintegy 25-40%-a a falakon keresztül távozik, és ehhez adódik a tetőn, a nyílászárókon, illetve a padlón keresztül elveszett energia. Egy jól megtervezett hőszigetelő rendszer alkalmazásával azonban ezek az energiaveszteségek jelentősen csökkenthetők. Például egy hagyományos B 30-as téglából épült ház esetében a falakon keresztüli hőveszteség akár 80-90%-a megtakarítható egy 15 cm-es homlokzati hőszigetelő rendszer telepítésével, ami hosszú távon jelentős megtakarítást eredményezhet. Hőszigetelő rendszerek előnyei A homlokzati hőszigetelés során rendkívül fontos, hogy teljes hőszigetelő rendszert válasszunk, mert csak így érhető el a kívánt hatás. Az ötletszerűen összeválogatott elemekből készített szigetelés nem garantálja a megfelelő teljesítményt és tartósságot. A 2024. július 1-jén induló otthonfelújítási támogatásból a családi házak energetikai korszerűsítése finanszírozható meg, erre az egyik legjobb lehetőség a homlokzati hőszigetelés. A Baumit Kft. által gyártott valamennyi hőszigetelési termék és a Baumit mindhárom hőszigetelési rendszere (open, EPS, ásványi) szerepel az ÉMI nyilvántartásban a kulcstermékek között. (Az EPS rendszer magában foglalja a Star EPS-, Pro- és Duo rendszereket, az ásványi pedig a Star Ásványi rendszert.) Ez azt jelenti, hogy rendszereink a szükséges környezetvédelmi minősítéssel rendelkeznek, ezért szabadon és korlátozás nélkül beépíthetőek a korszerűsítés során és az Otthonfelújítási Programban elszámolhatóak. Előírásoknak megfelelő beépítés mellett akár 25+5 év rendszergaranciát biztosítanak, így a felhasználók nyugodtan bízhatnak a minőségben és a hosszú távú eredményekben. Komfortnövelés és egészséges lakókörnyezet A hőszigetelés nemcsak az energiahatékonyság szempontjából előnyös, hanem jelentősen javítja az otthon komfortérzetét is. A szigetelt falak kiegyenlítik a belső hőmérsékletet, ami nem csak télen, nyáron is segít kellemesebb belső környezetet teremteni, ráadásul a fűtési és hűtési költségek is csökkenhetnek. Ezenkívül a megfelelő homlokzati hőszigetelés megelőzheti a penészképződést, amely a hűvös falakon lecsapódó nedvesség következménye. A penészmentes otthon kiemelkedően fontos az egészségmegőrzés szempontjából, és nagy vonzerőt jelenthet a vásárlók számára.

Esztétikai érték és vakolat színek A homlokzati hőszigetelés együtt jár a homlokzat megújításával is. Az új vékonyvakolat, modern dizájn, valamint a megfelelő vakolat színek kiválasztása jelentősen megváltoztathatja az ingatlan megjelenését, növelve annak vonzerejét a piacon. A Baumit Color App segítségével különféle színkombinációkat próbálhatunk ki, míg a Baumit Life több, mint ezer színből álló színpalettája lehetőséget ad, hogy a legmegfelelőbb árnyalatokat válasszuk otthonunk stílusához. Összességében elmondható, hogy a hőszigetelés egy olyan beruházás, amely nemcsak a lakók életminőségét javítja, hanem az ingatlan piaci értékét is jelentősen növeli. Egy jól kiválasztott homlokzati hőszigetelő rendszer hosszú távú megtakarítást jelent az alacsonyabb energiafogyasztás révén, miközben védelmet nyújt az épület szerkezetének, és növeli az esztétikai vonzerőt. Mindezek mellett a fenntarthatósági szempontoknak is megfelel, ami különösen vonzóvá teszi az ingatlant a környezettudatos vásárlók számára.

