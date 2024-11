A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A technikumi képzés 5 éves, amelyből az első két év ágazati alapoktatás. Jelentkezéskor csak az ágazatban kell biztosnak lenned, a konkrét szakmára felkészítő szakirányú oktatás technikumban a 3. évtől kezdődik. A szakképző iskolában 3 éves képzésben vehetnek részt a jelentkező fiatalok, ahol az első év végén kell ágazati alapvizsgát tenni, ami átjárhatóságot biztosít az ágazaton belül más szakmák, és akár a technikumi képzés felé is. A Debreceni Szakképzési Centrum intézményeiben az oktatás gazdasági partnerek bevonásával zajlik. A tanulók számos juttatásban, ösztöndíjban is részesülhetnek, erről bővebben itt lehet tájékozódni.

Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum

Az építőipari ágazatban a Péchy 5 éves magasépítő technikusi, 5 éves mélyépítő technikusi, valamint 1+5 éves nyelvi előkészítős magasépítő technikus képzést kínál a fiatalok számára. Az épületgépészet ágazatban épületgépész technikusnak, fa- és bútoripar ágazatban pedig faipari technikusnak tanulhatsz. A Péchy képzései ajánlottak minden olyan fiatal számára, aki szeretné átélni az alkotás örömét, szereti az építőipari kihívásokat. Aki összetett, változatos munkára vágyik, jellemző rá az elméleti és a gyakorlati felkészültség, a folyamatos fejlődés.

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

Informatika és távközlés ágazatban a Mechwartban 2025-ben is indulnak az 5 éves informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, valamint szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus képzések, emellett az előbbi szakma nyelvi előkészítő, két tanítási nyelvű 1+5 éves formában és okleveles technikusképzésként is választható. Gépészet ágazatban, gépgyártás-technológiai technikus, valamint okleveles technikusi képzésben gépész technikusképzés is választható. Mindemellett a specializált gép- és járműgyártás ágazatban elérhető mechatronikai technikus képzésre is jelentkezhetnek a diákok. Te se maradj le, a Mechwartban minden évben magas a túljelentkezés, legyél te a legjobb!