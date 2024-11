6. Elsősegélycsomag

Minden otthonban elengedhetetlen egy olyan doboz vagy kosárka ami a legfontosabb gyógyszereket, kötszereket tartalmazza. Fájdalomcsillapítóra, görcsoldóra, megfázás, köhögés elleni szerekre, ragtapaszra és fertőtlenítőre is szükségünk lesz, hiszen ha valami gond van, elsősorban saját magunkra – és felkészültségünkre – számíthatunk.

7. Zöld növények

Sokaknak a felnőtté válás egyik mérföldköve az, amikor először képesen egy cserepes növényt néhány hétnél tovább életben tartani. Saját otthonunkban végre olyan virágokat választhatunk, amit csak szeretnénk, a róluk való gondoskodás pedig segíthet felkészülni egy kisállat örökbefogadására – vagy akár a gyermekvállalásra is.

Semmi sem kötelező!

Természetesen mindannyian mások vagyunk, így mások az igényeink és szükségleteink is. Van, aki 30 évesen még a szüleivel él egy háztartásban, mások pedig már akár egy évtizede is önállóan boldogulnak: fontos, hogy egyik megoldás sem jobb a másiknál, ahogy olyan tárgy sem létezik, melynek megléte kötelező lenne. A fenti eszközök, bútorok birtoklása hasznos lehet ebben a korban, az életünk azonban akkor is teljes lehet, ha a mi otthonunkból valamelyik még hiányzik.