4. Használjunk évszaknak megfelelő abroncsokat!

A gyártók úgy készítik a szezonális gumikat, hogy az adott évszak időjárási körülményei mellett optimálisan működjenek. Például a téli abroncsok a hideg időben is képesek megőrizni rugalmasságukat és megfelelő tapadást nyújtanak. Ez nem csupán a kormányozhatóságot, úttartás és biztonságos közlekedést segíti, de a gördülési ellenállást is csökkenti. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy akár 5-10%-kal is kedvezőbb lehet a fogyasztás, amennyiben az évszaknak megfelelő abroncsokat használja!

5. Döntsünk a megbízható, gazdaságos árazású abroncsok mellett!

Mindenki tudja, hogy mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha magas teljesítményű és megbízható abroncsokat szeretnénk vásárolni, ugye? Ez nem teljesen igaz! Bár a nemzetközileg elismert gyártók valóban első osztályú gumikat gyártanak, melyek a lehető legjobb teljesítményt nyújtják. Szerencsére számtalan gazdaságos árazású, azonban remek műszaki paramétereket nyújtó abroncs található meg a piacon. Tekintse meg a gumi.hu webáruház kínálatát, és fedezze fel a prémium és gazdaságos abroncsokat!

Forrás: freepik

Egy megoldás, ami sokat segíthet, ha eljött az abroncscsere ideje

Habár a fenti tippek követésével akár több százezer forint is megtakarítható évente, előfordulhat, hogy gumi vásárláskor nem áll rendelkezésre elegendő összeg az új termék beszerzésére. Semmi esetre se közlekedjen kopott futófelületű, elhasználódott vagy sérült gumikkal, hiszen ezzel mások és maga biztonságát is veszélybe sodorhatja. A jó hír, hogy az autógumi hitelre is megvásárolható. A gumi.hu oldalán teljesen online, papírmunka és személyes ügyintézés nélkül igényelhető az áruhitel, melyhez az alábbi lépéseket szükséges követni:

Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket! Használja az online kalkulátort a hiteldíj kiszámításához! Igazolja magát online videóhívásban vagy lépjen be MBH (korábban Budapest Bank) netbank fiókjába! Töltse ki az űrlapot és adja meg adatait! Végül pedig írja alá digitálisan a szerződést!

A gördülékeny ügyintézés mellett további előnyökkel is kecsegtet a gumi.hu. Amennyiben igénybe veszi a kedvező árú abroncscsere szolgáltatást, ingyen kiszállítják a megvásárolt terméket az országos lefedettségű szervizhálózat pontjaira vagy 11 saját műhelyük bármelyikére. Lássuk, hogyan működik mindez a gyakorlatban!

Megrendeli a webáruházban a kiszemelt terméket. Pár perces ügyintézéssel igényli az áruhitelt. Majd igénybe veszi a gumicsere szolgáltatás Így a kiszállítás ingyenes.

Az egyik gumiszerviz 11. kerületben található, mely közel esik munkahelyéhez. Így ott az előre kiválasztott időpontban fogadják és várakozás nélkül elvégzik a cserét.