A Debreceni Szakképzési Centrum 2025-ben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, te is lehetsz a jubileumi év résztvevője, ha a 11 intézmény valamelyikét választod továbbtanulásod célállomásaként. Építőipar, specializált gép- és járműgyártás, gépészet, turizmus-vendéglátás, vegyipar – csak néhány ágazataink közül. Te mi lennél szívesen? Hightech vállalatnál dolgoznál, netán kisebben gondolkozol? A termelő- vagy inkább a szolgáltatószektor érdekel? A DSZC segít álmaid elérésében. A Debreceni Szakképzési Centrum elkötelezett a cívisváros jövőjéért, a várossal közösen azon dolgozik, hogy megélhetést, boldogulást kínáljon az itt tanulók számára.

Technikumi képzések általános iskolát végzők számára

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A technikumi képzés 5 éves, amelyből az első két év ágazati alapoktatás. A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban sajátítják el a diákok, mint a gimnáziumban, de aki technikumot választ, az tanulmányai végén egy szakmával is gazdagabb lesz.

Technikumba való jelentkezéskor a tanulóknak elég csak az ágazatot megjelölniük, a konkrét szakmáról később kell dönteniük. Az oktatás gazdasági partnerek, cégek, sok esetben világhírű multinacionális vállalatok bevonásával, valós munkakörnyezetben, duális szakmai oktatás részeként, illetve tanműhelyekben zajlik. A tanulók számos juttatásban, ösztöndíjban is részesülhetnek, erről bővebben: itt lehet tájékozódni. A technikumi képzés a DSZC kínálatában 10 intézményben érhető el. A 19 ágazatról és megannyi szakmáról, valamint az intézményekről a központi honlap nyújt részletes tájékoztatást.

Fontos tudnivaló, hogy a technikumi tanulmányok végén letett szakmai vizsga ötödik érettségi vizsgatárgyként emelt szintű érettséginek felel meg. A technikum elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, a tanulmányok alatt lehetősége van a nyelvvizsga megszerzésére is. Bár a szakma már önmagában is karrierutat jelent, a felsoroltak belépőt jelenthetnek a felsőoktatásba is.