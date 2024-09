Mely hibák nehezíthetik a hőszigetelés megtérülését?

Az egyik leggyakoribb hiba a nem megfelelő vastagságú szigetelés kiválasztása. Ha a szigetelés túl vékony, nem fogja kellőképpen megakadályozni a hőveszteséget, így a megtakarítás mértéke is alacsonyabb lesz. A másik véglet a túl vastag szigetelés, ami feleslegesen növeli a költségeket, és nem biztosít arányosan nagyobb megtakarítást.

Fontos odafigyelni a megfelelő hőszigetelő anyag kiválasztására is. A piacon számos különböző anyag áll rendelkezésre, eltérő tulajdonságokkal és árakkal. Bár megtehetnénk, hogy magunk válogatjuk össze a különböző anyagokat, hogy lefaragjunk a költségekből, a komplett hőszigetelési rendszerek használata olyan biztonságot nyújt, amelyet kár feladni. Az egymással nem kompatibilis, vagy rosszul együtt működő szigetelőanyagok ugyanis jelentősen rontják a hőszigetelés minőségét, sőt, akár az egész beruházás sikerét kockáztathatják, hiszen ilyenkor nincs gyártói garancia.

A komplett hőszigetelő rendszerek beépítését is érdemes olyan szakemberre bízni, aki az adott gyártó termékeit jól ismeri, és precíz munkával az előírásoknak megfelelően alakítja ki a hőhídmentes szigetelést. Ez azért is fontos, mert a hőhidaknál nagy a nedvesedés és penész kialakulásának kockázata, amely komoly károkat okozhat az épületben, és a lakók egészségében is. Érdemes azt is tudni, hogy a szakszerűtlen kivitelezés adott esetben a hőszigetelés hatásfokát (és így a vele járó megtérülést is) drasztikusan leronthatja.