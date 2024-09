A DKV Zrt. nemcsak az elmúlt 140 évre büszke, hanem az előttünk álló évtizedekre is komolyan készül. Mindig hosszú távban gondolkodtunk és társaságunk mindig is kulcsszereplője volt Debrecen fejlődésének. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a város modern, fenntartható közlekedési rendszereit biztosítsuk. A jubileumi évforduló nagyszerű alkalom arra, hogy mindezt megünnepeljük és bemutassuk, hogy miért maradunk a város stabil, megbízható szolgáltatója a jövőben is