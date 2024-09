A vezetési szokások fejlesztésével kialakítható egy fenntarthatóbb vezetési stílus, akár üzemanyag-hatékonyság növelése is, ami a környezet számára is kedvező, hiszen csökkenti a károsanyag-kibocsátást, valamint olcsóbb üzemeltetést tesz lehetővé.

A fejlesztés továbbá a közösségi közlekedés innovációs és technológiai fejlődését is szolgálja. Az INTER TAN-KER Zrt. és a Debreceni Egyetem közös célja az elérhető legmodernebb technológiák bevezetése és ez a projekt egy fontos lépés ebbe az irányba.

A projekt az INTER TAN-KER Zrt. és a Debreceni Egyetem együttműködésével valósul meg. Mi a feladatmegosztás a buszok üzemeltetésével foglalkozó cég és a Debreceni Egyetem Informatikai Kara között?

A pályázat keretében egy konzorciumon belül történik a megvalósítás, amely a szoros együttműködésen alapszik és közös munkával valósul meg. Az INTER TAN-KER Zrt., mint a debreceni közösségi közlekedés üzemeltetéséért felelős cég a beépítendő eszköz elkészítéséért, integrálásáért és az adatszolgáltatásért felel, hiszen nekik vannak autóbuszaik. Az egyetem leginkább az adatelemzést végzi, hiszen ők bírnak olyan informatikai háttérrel, amin keresztül ez megoldható.

„Hisszük és látjuk, hogy az MI alapú adatfeldolgozás határozza meg a jövőt nemcsak a járműiparban, de az élet számos területen.” – nyilatkozta dr. Kovács László

Milyen eredményeket sikerült elérni az indulás óta?

Az indulás óta elkészült az adatgyűjtő eszköz, megvalósult a kezdeti adatgyűjtés és az adatok értelmezése. Elindult továbbá a folyamatos, valós körülmények között végzett adatgyűjtés is. Ezen adatok feldolgozása folyamatban van, hamarosan láthatóak lesznek azok a tendenciák, amikkel már tudunk dolgozni. Elkészült több mesterséges intelligencia modell is, melyek segítségével segíteni tudjuk a sofőröket és a járműveket is.