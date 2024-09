Ezen felül olyan problémákra is megoldást jelent, amelyeket a piacon elérhető egyéb parkolási szoftverek nem képesek kezelni. Integrálható egy nagyobb hálózatba / rendszerbe, miután kommunikálni tud más eszközökkel, szoftverekkel is. A B Parked nem egy elméletben működő rendszer, amit papír és ceruza mellett alkottunk meg majd utána lefejlesztettünk, hanem egy valós igényekre alapuló, valós kihívások mentén tesztelt, kipróbált és rugalmas szoftverről beszélünk.

Végül egy utolsó kérdés: miben vagytok mások, mint a többi cég a piacon?

GSZ: A B Consultingnál ezeket a rendszereket nemcsak megtervezzük, lefejlesztjük, majd telepítjük, hanem az utógondozásban is számíthatnak ránk ügyfeleink. Az egyébként is nagy behatásoknak kitett fizikai elemeket (sorompókat, kamerákat, kártyagyűjtőket, automatákat stb.) karbantartjuk, megrendelői igény esetén pedig szoftveres supportot is nyújtunk. Ide tartozik például, hogy megegyezett havi időkeretben segítünk a rendszer használatában, szerződéses ügyfeleinknek 72 órás reagáláson belül reagálunk és megoldjuk a felmerülő problémákat.

Más szóval: ügyfeleinknél egy tényleges „életutat” viszünk végig azáltal, hogy a teljes parkolásmenedzsmentet a szoftvertől a hardverig lefedjük. A komplett parkoló elkészültét követően előkészítjük a szükséges infrastruktúrákat, ajánlunk innovatív szolgáltatásokat, amelyekkel hosszú évekig ezek a rendszerek megfelelően tudnak működni, kiszolgálva a felhasználói igényeket.