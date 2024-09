Mivel ez bárkivel előfordulhat, nem árt legalább minimálisan tisztában lennünk azzal, hogy mit is tartalmaz ez a doboz, ami az otthonunk elektromos rendszerének egyik kritikus eleme. Ha van némi alapismeretünk, az akár életmentő is lehet.

Az alapvető működésük

Bár sokan nincsenek tisztában vele, a biztosítékok fő célja a túláram és a rövidzárlat elleni védelem. Ugyanis ha az elektromos rendszerben valamilyen hiba miatt túlterhelés vagy rövidzárlat következne be, az árthat az elektromos eszközeinknek, illetve akár lakástüzet vagy áramütést is okozhat. Ezért a biztosítékok egyfajta biztonsági kapuként hamarabb lekapcsolják otthonunk elektromos rendszerét.

A rövidzárlat egyik legveszélyesebb oka pedig az, amikor azt egy emberi test okozza, azaz megráz minket az áram. Mindezek ellen a különböző típusú biztosítékok, például a fi relé, védenek minket. A hiba elhárítása után pedig elegendő csak a biztosítékot kicserélni vagy visszakapcsolni, és újra megy minden, mint korábban.

A különböző típusok

Attól függően, hogy hol és hogyan használják őket, a biztosítékdobozoknak különböző típusai vannak. A lakossági biztosítékdobozok a legelterjedtebbek, amelyeket beltéri használatra terveztek lakóházakba és lakásokba. Emellett szintén elterjedtek az ipari biztosítékdobozok, amelyek sokkal nagyobb terheléssel működnek, és gyárak vagy nagy épületek számára készülnek. A kültéri biztosítékdobozok időjárásállóak, és jellemzően kültéri területeken használják őket, például kerti világításhoz vagy medenceberendezésekhez.

A szekrényben lévő biztosítékoknak is több típusa van. Ezeknek az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy milyen áramerősségre tervezték, azaz, hogy milyen érték felett old le. Emellett pedig vannak egyszer használatos – például leolvadó – és többször használatos – például lekapcsolós – verziók is.

Karbantartás és ellenőrzés: milyen gyakran és hogyan?

Az eszköz rendszeres karbantartásra és ellenőrzésre van szüksége a megfelelő működés biztosítása érdekében. Érdemes legalább háromévente minimum egyszer egy megbízható villanyszerelővel ellenőriztetni a biztosítékszekrényünket – de inkább gyakrabban, főleg, ha régebbi otthonban lakunk.