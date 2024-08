Hirdetés 1 órája

Éttermi és szállodai munkalehetőségek Füzesabonyban, illetve környékén

A vendéglátós munkalehetőségek listáját böngészve leggyakrabban éttermi és szállodai pozíciókkal találkozhatnak az álláskeresők. Mindez Füzesabony és környéke vonatkozásában is elmondható, ahol egyebek mellett a most bemutatásra kerülő munkakörök is időről időre részét képezik az álláskínálatnak!

Éttermi álláslehetőségek Füzesabony és a környező városok széles körben kínálnak éttermi elhelyezkedési lehetőségeket. Ezen állítást megerősíti a FuzesabonyAllas.hu weboldala is, amely portál kifejezetten a régió álláslehetőségeivel foglalkozik, és amelynek felületén egyebek mellett konyhai kisegítő, felszolgáló és szakács állások is jelentek már meg: https://fuzesabonyallas.hu/allasok/vendeglatas. Kezdjük is a sort a konyhai kisegítő pozícióval, amely talán a legkönnyebben elérhető álláslehetőségnek számít éttermi környezetben. A munkakör ugyanis csupán betanított feladatokat takar, magában foglalva többek között a mosogatást, a konyhai berendezések takarítását, a nyersanyagok előkészítését, továbbá a tálalásban való segédkezést. Persze mindez nem azt jelenti, hogy ne lennének követelmények, hisz a jó állóképesség, a dinamikus munkavégzés képessége, illetve a csapatjátékos attitűd valamennyi esetben elvárt. Ugyancsak a gyakran hirdetett és könnyen elérhető állások sorát erősíti a felszolgálói munkakör is. A munkáltatók ugyanis általában nem tekintenek elengedhetetlen követelményként a releváns képesítésre, bár annak megléte kétségkívül előnyt jelenthet a kiválasztás során. A hangsúly általában a vendégközpontú hozzáálláson, tanulékonyságon, pontosságon és megbízhatóságon van, amely kvalitások nélkülözhetetlenek a vendégek hatékony kiszolgálásához, a vendégélmény megteremtéséhez és az étteremi környezet rendben tartásához. Jellemzően szigorúbbak a feltételek a szakács pozíciók kapcsán, ahol már általánosan elvárt a szakirányú végzettség és olykor a tapasztalat megléte is. Ez persze korántsem meglepő, pláne annak fényében, hogy a szakácsok általában korántsem csak az ételek elkészítéséért felelnek. Tevékeny szerepet kell vállalniuk az étlap összeállításában, az alapanyagok megrendelésében, valamint a konyhai munka átfogó irányításában is. Szállodai álláslehetőségek A szállodai álláslehetőségek között két tipikus pozícióval találkozhatnak az álláskeresők: a szobalány és a szállodai recepciós munkakörrel. Ezek közül előbbi számít könnyebben elérhetőnek, hisz főként takarítói feladatokról lévén szó, az elvárások sokkal inkább a személyes tulajdonságokra vonatkoznak, mintsem az iskolai képesítésekre vagy tapasztalatokra.

A munkakör betöltőinek feladata, hogy kitakarítsák a szobákat, pótolják a fogyóeszközöket és rendben tartsák a közös tereket. Ehhez jellemzően alaposságra, precizitásra, terhelhetőségre és nagyfokú önállóságra van szükség. A szállodai recepciós munkák kapcsán viszont már megjelenhetnek a követelmények között a legalább középfokú iskolai végzettségre, kommunikációképes nyelvtudásra (főként angol) és számítógépes ismeretekre vonatkozó elvárások. Ezen kvalitásokra ugyanakkor szükség is van, hisz a munkakör főként kapcsolattartói és adminisztrációs feladatok köré épül. Ebbe beleértendő többek között a vendégekkel való kommunikáció, a szobafoglalások kezelése, továbbá a számlázás, fizettetés is.

