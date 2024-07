A magas visszafordulási arányú oldalak bosszantóak lehetnek, de a visszafordulási arány egy hasznos mutató is lehet.

A GA4-ben mért magas visszafordulási arány nem mindig jelenti azt, hogy a webshopod vagy a landing oldalaid rosszul teljesítenek. A GA4-et megfelelően kell konfigurálni a visszafordulási arány pontos nyomon követéséhez.

A magas visszafordulási arányok segíthetnek azonosítani a webshopod használhatósági vagy tartalmi problémáit. E problémák megoldása nagyban hozzájárulhat a keresőoptimalizálási erőfeszítéseid sikeréhez.

A magas visszafordulási arány okainak feltárása és javítása azonban kihívást is jelenthet.

Míg bizonyos oldalak esetében a magas visszafordulási arány érthető, egy webshopban biztosan nem szeretnénk, ha ez az arány túl magas lenne.

Lehetséges okok a magas visszafordulási arányra

A Marketing Consulting marketing ügynökség segítségével alábbiakban felsoroljuk a leggyakoribb tényezőket, amelyek magas visszafordulási arányt okozhatnak, és bemutatunk néhány megoldást ezek kezelésére.

Lassan betöltődő oldalak

A Google új Core Web Vitals mérőszámot vezetett be „Interaction to Next Paint” néven, amely ismét a webhely sebességére helyezi a hangsúlyt.

A lassan betöltődő oldalak jelentős problémát okozhatnak a visszafordulási arány szempontjából, és ez az egyik fő kiváltó ok lehet. A webáruház sebessége része a Google rangsorolási algoritmusának, és mindig is az volt.

A Google olyan tartalmat szeretne előtérbe helyezni, amely pozitív élményt nyújt a felhasználóknak, és tisztában van vele, hogy egy lassú webshop rossz felhasználói élményt eredményezhet. A felhasználók gyorsan szeretnének információhoz jutni, ezért a Google sok időt és energiát fektetett a kiemelt kivonatokba és az „AI áttekintésekbe”. Ha az oldal betöltése 2,5 másodpercnél tovább tart, a látogatók türelmetlenné válhatnak és elhagyhatják az oldalt.

A webhely sebességének javítása folyamatos kihívás a legtöbb SEO- és marketingszakember számára. Az előnye azonban, hogy minden egyes kisebb fejlesztéssel a sebesség fokozatosan javul.