A SZUSZ Parkban gyönyörű parkosított környezet, hangulatos tó, stégek, főzőhelyek és filagóriák mellett céges rendezvényhelyszínek és családi összejöveteleknek otthont adó rendezvénytermek, valamint szálláshely is található. A Parkon belül a SZUSZ Strand 2012 óta várja vendégeit, a 2024-es szezont pedig június végén nyitotta meg egy igazán ütős bővítéssel.

A strand területén a már jól megszokott igényes, tiszta környezetben 2000 nm területen műfüves napozókat alakítottak ki napozóágyakkal, emellett új jakuzzikat is telepítettek. A legnagyobb dobás az 5000 nm-es kültéri vizes játszópark, ami felfújható légvárakból épült. A játszóparkban a bátraké a szerencse, hisz az óriáscsúszda mellett bázisugrás is vár a vendégekre. Ezen felül kalózcsata, vizes akadálypályák, vízi játszótér és habparty is várja a strandolókat. A belépő árak kedvezőek, hiszen a 3000 Ft-os gyermek és a 3500 Ft-os felnőtt belépő mellett a strand mellett a játszópark elemei is használhatók.

A SZUSZ Strand a Debrecen, Kalocsa utca 5. szám alatt található, jól megközelíthető a DKV járataival, emellett hatalmas ingyenes parkolóval is rendelkezik. A medencék mellett jakuzzik, fásított pihenőrész és játszópark is a vendégek rendelkezésére áll csendes, családias környezetben. A strand területén működő büfékben a klasszikus lángostól kezdve a gyorsételeken és frissensülteken át egészen a hekkig minden kapható, a gyermekek kedvence pedig természetesen a fagylalt.

A helyszínen hamarosan kialakítanak egy fedett játéktermet is, ahol a zsetonos játékok, mint léghoki, csocsó, bokszgép, kosárlabdagép mellett klasszikus ügyességi játékok, mint óriásjenga, óriásamőba, lengőteke, babzsákdobálás, célba lövés, pingpong, óriássakk és minigolf is lesz.

A SZUSZ Parkban a nyári szünet idején megrendezik a SZUSZ-NAGYkaLAND Élménytábort is, mely résztvevői a fenti attrakciók használatán túl hetente minimum egy alkalommal meglátogatják a NAGYkaLAND Játszóházat is. Mindezért a sokszínű szolgáltatásért a heti 45.000 Ft-os tábori díj rendkívül kedvező.