Raktáros / targoncás

A raktárakhoz kötődően természetesen az egyik leggyakoribb álláslehetőség az maga a raktáros munkakör. Hevesen és környékén is időről időre feltűnnek ilyesfajta lehetőségek az álláskínálatban, beleértve a HevesAllas.hu weboldalt is, ahol ugyancsak visszatérő szereplőnek számítanak a raktáros álláshirdetések.

A címszó alatt általában általános raktári teendők ellátására keresnek munkavállalókat. Ebbe többek között beleértendő az anyagmozgatás, az áruk bevételezése, a kimenő áruk összekészítése, a raktári szabályok követése és betartása, illetve olykor akár kisebb adminisztrációs teendők is.

Gyakori, hogy nem csupán raktárost, hanem raktáros-targoncást keresnek a munkáltatók. Ezekben az esetekben az anyagmozgatói feladatok ellátása targonca segítségével történik, vagyis alapvető követelmény a vezetőüléses és/vagy vezetőállásos targoncás jogosítvány megléte. Emellett pedig általánosságban a raktáros munkákhoz jó fizikum, szabálykövető magatartás, jó szervezőkészség és a csapatban való együttműködés képessége szükséges.

Raktárvezető / telephelyvezető

A szakmában már jártas, tapasztalt és képzett raktárosok előtt raktárvezetői pozíciók is megnyílhatnak, többek között az említett hevesi állásportálon keresztül is. Természetesen ezen pozíciók kapcsán egy jóval átfogóbb felelősségi körrel kell számolni, hisz ahogy azt a pozíció megnevezése is sugallja, egy teljes raktár működését kell koordinálni a mindennapok során.

Ez egyebek mellett magában foglalja a beérkeztetési, elosztási és karbantartási műveletek irányítását, a raktári elrendezés kialakítását, a raktári dolgozók közötti feladatkiosztást, továbbá az ügyfelekkel, szállítókkal és egyéb partnerekkel történő kapcsolattartást is. Sőt, egy raktárvezető magának a raktározási stratégiának a kialakításáért is felel, amit egyúttal összhangba kell hoznia a vállalat irányelveivel, vagy akár jövőképével.

A kihívások tehát adottak, éppen ezért ezen pozíciók sokoldalú, jó vezetőképeségekkel rendelkező és a megfelelő logisztikai/raktárüzemeltetési ismeretek és tapasztalatok birtokában lévő szakembereket kívánnak.