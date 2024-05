Technikusi állások a vidéki Magyarországon

Magyarországon számos betöltetlen pozíció van ma is – ami jól látszik az aktuális meghirdetett munkalehetőségekből is. Kiemelkedik ezek közül is a kétkezi szakemberek iránti hiány, ami egyre égetőbb problémává kezd válni. Nem véletlenül mondják, hogy az övék a jövő – a technikusok pedig azok a szakemberek, akik már az iskolapadból egy olyan speciális szaktudással kerülnek ki – akár szakmai tapasztalat birtokában –, hogy lényegében azonnal kompetens alternatívát tudnak képezni az adott iparágban.

Miért éri meg technikusnak tanulni?

Ahogy már említettük is, a technikusok olyan alapos és mély tudást sajátítanak el már egészen korán, ami kiemeli őket a munkaerőpiacon. Egyrészt azért, mert az iskolában is megkapják a szükséges speciális tudást és elméleti ismereteket, másrészt azért is, mert az intézmények nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati tapasztalatszerzésre is külsős cégekkel együttműködve. Így pedig megoldódik például a diplomások egyik nagy problémája is, ahol sok esetben kevesebb a munkaerőpiaci tapasztalatszerzési lehetőség.

Azt se feledjük el, hogy egy hiányszakmában vagy különösen fontos iparágban a technikusok kiemelt bérezésre és megbecsültségre számíthatnak. Egy jó szakember nem jön ki napról napra a munkaerőpiacra, a legjobbakhoz pedig két kézzel ragaszkodnak a vállalatok – a nemzetközi cégek pedig akár külföldi lehetőségeket is biztosítanak a munkavállalóknak.

A legjobb képzési és elhelyezkedési lehetőségek

Ma szinte az összes nagyobb vidéki városban elérhető magas színvonalú technikusi képzés. Legyen az Hajdú-Bihar vármegye vagy a sokak által legfejlettebbnek nevezett régió, Győr környéke, például Ausztria határában fekvő Sopron – ahol az említett külföldi munkalehetőségek még inkább fennállnak. De hazánkban sem jellemző, hogy egy speciális, mély tudással felvértezett, gyakorlott technikus olyan sokáig álláskereső maradna.