A helyszín és a vendégek miatt is különleges lesz a szerelmesek napjára összeállított koncert. A Csokonai-díjas zenekar most először lép fel Debrecen ikonikus épületében, mely a Debrecen Big Band emblémájában is szerepel.

– Vendégművészeinkkel; Szolnoki Péterrel és Vastag Tamással már korábbi koncertünkön, a Kölcsey Központban találkozhatott a debreceni közönség. Sőt, Tamást a Virágkarneválon is láthatták és hallhatták a Valcer Táncstúdióval és a Debrecen Big Banddel. A Valentin-napi koncerten a debreceni születésű Szolnoki Péter előadásában a Bon-Bon-dalok swinges feldolgozásban és világslágerek is hallhatóak lesznek. A két férfi előadóhoz ezúttal csatlakozik Koós Réka is, aki a hazai és külföldi musicalek rendszeres fellépője, a jazz és a többi zenei irányzat hiteles előadója – részletezte Daróczi László, a Debrecen Big Band vezetője.

Forrás: Debrecen Big Band

Úgy fogalmazott, a szerelmesek napjára összeállított koncerten az érzelmek hullámzásának átadására ideális helyszín a Nagytemplom. – Erre a különleges alkalomra 11 új hangszerelés készült el, legtöbbjüket Hofecker Dániel – a Down Beat Magazin Big Band hangszerelő versenyének győztese – hangszerelte. Felcsendülnek magyar dalok, amelyek közül van Cserháti Zsuzsa, Szécsi Pál által ismertté vált dallamok. De Frank Sinatra, Elvis Presley által sikeresen színpadra vitt számok is helyet kapnak a műsorban – osztotta meg, mire számíthatnak, akik jegyet váltanak erre az alkalomra. (Jegyek már elérhetők a jegy.hu oldalon, illetve a Nagytemplom, a Kölcsey Központ és a Tourinform Irodában jegypénztárában.)

Határon túlra is elviszik a koncertet

A big band zene népszerűségét, az élő zene varázsát és a zenekar sikereit mi sem bizonyítja jobban, hogy határon túlra is viszik koncertjeiket. Február 16-án Vastag Tamással és Koós Rékával Szatmárnémetiben csendül fel a valentin-napi swing. – Egy évvel ezelőtt adtunk koncertet Szatmárnémetiben, a Filharmónia Koncerttermében, és a nagy érdeklődésre való tekintettel ebben az évben a Valentin-napi produkciónkat visszük színpadra február 16-án. Márciusban folytatjuk előző évi Elvis és Sinatra koncertturnénkat két helyszínen. Elsőként a szolnoki Aba-Novák Kulturális Központban lépünk fel március 7-én, és adunk Nőnapi koncertet. Majd Március 19-én ugyanezt a koncertet Szolnoki Péterrel, Vastag Tamással, Vastag Csabával és a Valcer Táncstúdióval, Budapesten, a MOM Kulturális Központban állítjuk színpadra – tudatta Daróczi László.

Forrás: Debrecen Big Band

A zenekar vezetőjével arra is kitértünk, milyen változások voltak a Debrecen Big band életében az elmúlt időszakban. – A változások mindig szomorúsággal töltenek el, de ugyanakkor örömteli is. Azt jelenti, hogy zenészbarátunkat a hivatása máshova szólítja, így nem tudja, vagy ritkábban tudja folytatni velünk a közös munkát. Csatlakozott hozzánk Fazekas Gábor (trombita), aki a tapasztaltabb korosztályhoz tartozik. A Debrecen Big Band jelenlegi létszáma 21 fő. Szomorú, de örömteli, hogy Kerek Csombor (ütőhangszerek) az Operaház Zenekarában folytatja tovább tevékenységét, Borsos Máté (trombita) pedig Hollandiában folytatja tanulmányait. Sok sikert kívánok mindkettőjüknek! – osztotta meg.