A kínai orvos Széchenyi utcai rendelőjében egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből érkezett hölggyel találkoztunk, aki lumbális gerincsérvvel küzd már 1997 óta.

– Abban az évben nagyon komoly panaszaim voltak, amelyek miatt Budapestre jártam akupunktúrás kezelésre. A terápia hatására annyira helyre jöttem, hogy egészen mostanáig nem voltak tüneteim. Betartottam a szabályokat - vigyáztam arra, hogy ne emeljek, ne hajoljak -, mégis kiújultak a problémák. A sérv nyomja az idegszálakat, emiatt a jobb lábamba rettenetes fájdalom sugárzott ki, amely szinte már kibírhatatlanul erős volt, és nem csillapította semmi. Azt vallom, hogy a műtét sokkal több szövődménnyel és fájdalommal járhat, ráadásul csak ideiglenesen oldaná meg a problémámat, hiszen a sérv egy idő után megjelenne egy másik helyen a folyamatos terhelés miatt. Azt gondolom, amibe belenyúlnak, az már sosem lesz többet olyan, mint eredetileg volt – mondta, majd hozzátette: az orvosok felírtak neki többféle fájdalomcsillapítót is, de azok sem segítettek. Dr. Wang-ra az interneten keresgélve talált rá.

– Nem tudtam, hogy a környéken van-e hagyományos kínai módszerrel dolgozó orvos, ezért a világhálón kezdtem el kutatni. Én az alternatív megoldásokban hiszek. Amikor rábukkantam a doktor úr oldalára, nagyon megörültem, és rögtön fel is hívtam. A rendelőben nagyon kedvesen fogadott, miután elmondtam neki a panaszaimat, el is kezdtük a kezelést – idézte fel. Azt is elmondta, hogy ebben az időszakban már menni is alig bírt, a térdénél rogyott össze a lába.

– A kezelések felérnek egy csodával. A jobb lábamban teljesen megszűnt az a borzasztó fájdalom. Kisebb panaszaim még vannak térdtől lefelé, de ezek is főként csak éjszaka jelentkeznek. Reménykedem benne, hogy a kezelések után visszaáll majd az eredeti állapot, és teljesen fájdalommentesen élhetek. Mindent megér, ha elkerülhetem az operációt – fűzte hozzá bizakodóan a hölgy, aki az akupunktúrás kezelésen kívül köpölyözést is kapott. – Már egy pár kezelés után éreztem a jótékony hatást. Sokkal könnyebb volt a lábam, és nem is fájt annyira. A doktor úr kiegészítésként azt javasolta, hogy ne végezzek nehéz fizikai munkát, pihenjek amennyit csak tudok, illetve gyógytornázzak. A kezelések biztosítják számomra azt, hogy normálisan tudjak mozogni, és ne legyenek fájdalmaim. Ennél nincs is fontosabb – fogalmazott.

Rövid idő alatt látványos javulás

A rendelőben találkoztunk egy másik beteggel is, akinek ízületi gyulladás alakult ki a kezében majd a lábában is. Elmondása szerint elviselhetetlen volt a fájdalom, amikor elkezdte az akupunktúrás kezeléseket.

– Rettenetesen erős izomlázat éreztem a csípőmtől lefelé egészen a sarkamig, nem tudtam lehajolni sem – idézte fel. – Ha valamit elejtettem, és le kellett érte hajolnom, olyan érzésem volt, hogy elszakad az izom a lábamban. Leülni és felállni is csak nehezen tudtam. Az ágyból sokszor csak többszöri nekirugaszkodás után sikerült kikelni. Annyira be volt gyulladva a tenyerem és a kezem, hogy nem tudtam kiegyenesíteni a behajlított ujjaimat, ezért megfogni sem tudtam a dolgokat. Bedagadtak és borzalmasan fájtak, úgy éreztem szétszakadnak az ujjbegyeim. A fájdalomcsillapító is csak minimálisan hatott. Szedtem különböző gyógyszereket, ultrahangos, illetve lézeres kezelést is kaptam, de semmi hatása nem volt. Az újságban olvastam Wang doktorról. Felhívtam telefonon, egyeztettem vele időpontot, és már a második kezelés után elmúltak a fájdalmaim, sőt egyáltalán nem fájt a kezem. Azóta napról napra folyamatosan javulok. Most járok a huszonkettedik kezelésnél, és a változás szemmel látható. Még nem teljesen tökéletes, mert a reggeli órákban egy kicsit merevek az ujjaim, délutánra viszont mindig jobb lesz. Ülni és állni sokáig egyáltalán nem tudtam, ez a probléma mára teljesen megszűnt. Egy hónapja minden nap járok a rendelőbe. Megszámoltam, 420 tűszúráson vagyok már túl. Egyik-másik pont ugyan érzékenyebb, de a legtöbb szúrást észre sem lehet venni. A kezelések alatt teljesen ellazulok. Olyan gyönyörű halk zene szól végig, hogy szinte el tudnék aludni – mesélte a nő.

– A fiam meg is szokta jegyezni, hogy a kezelések után, mintha kicseréltek volna, úgy megyek. Nem csoda, hisz teljesen feltöltődöm és felfrissülök.

A hagyományos kínai orvoslás a szelíd gyógymódok közé tartozik. Nem alkalmaz olyan technikákat és beavatkozásokat, melyek káros mellékhatásokkal járnak, hanem elsősorban a test és szellem energetikai egyensúlyának mechanikai ingerlésén alapuló, vagy gyógynövényes terápiákkal való visszaállítására törekszik. Dr. Wang Yu Cai a hagyományos kínai orvoslás doktora, gyógyszerész, akupunktúra szakorvos már közel harminc éve gyógyít és tanít Magyarországon. Szülővárosában, az észak-kelet-kínai Csangcsun városban diplomát szerzett Wang doktor sikeresen ötvözi az öt-nyolcezer éves hagyományos kínai orvoslást a körülbelül kétszáz éves modern, európai gyógykezeléssel. A test és lélek egységét az egészség feltételének tekintő hagyományos kínai orvoslás szerint a betegségeket nem lehet csupán a testi tünetek alapján kezelni. Az egyénre szabott kezelések célja az emberi szervezet egyensúlyának helyreállítása, természettel való összhangjának megtalálása.

Dr. Wang Yu Cai

