Ami szintén nagyon fontos, és nagyban emeli az oktatás minőségét is, az a megfelelően kialakított oktatási helyszín. Az, hogy milyen helyen tanulunk, a hangulatunkat is megalapozza. Lássuk be, szívesen választunk egy modern, friss környeztet, mint egy idejétmúlt, unalmas és régimódi helyszínt. A Bestmixer debreceni iskolája is megújult, mostantól már egy letisztult, modern környezettel és berendezéssel várja szeretettel a lelkes tanulókat. A korábbi koncepció szerint, a mixer és barista tanfolyamra egyaránt alkalmas helyiséget rendeztek be. Azonban a megnövekedett érdeklődés és kényelmi szempontok miatt is, az új elrendezéssel sokkal jobb lett a kialakítás.

– A mixer termet ezentúl kizárólag mixer tanfolyamra, és a mixer továbbképzésekre használjuk, nincsenek más szakmára vonatkozó berendezések, nincsenek zavaró tényezők az oktatásban. A megjelenés, a színvonal és a felszereltség is versenybe szállhat akár a budapesti helyekkel is. Bátran állíthatjuk, hogy Debrecen egyik legjobb mixer tanfolyamát a Bestmixernél találod! – mondta Csötönyi Norbert, a Bestmixer iskolahálózat tulajdonosa. Amennyiben Te is mixer tanfolyamot keresel Debrecenben, ne habozz, látogass el a Bestmixerhez, a Halköz üzletházba, és győződj meg személyesen arról, hogy jól választottál.

Bestmixer

Debrecen 4025 Simonffy u.4. (Halköz Üzletház)