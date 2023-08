Vadonatúj kompakt autót leplezett le LBX néven a Lexus Debrecen, amellyel új szegmensbe lép be a környezettudatos japán prémium autómárka. A Lexus most először mutat be olyan autót, amelyet kifejezetten az európai vásárlók ízléseinek és igényeinek megfelelően fejlesztett, a vadonatúj LBX pedig ennek megfelelően ötvözi a látványos és szembetűnő formavilágot a márkától megszokott minőséggel és kifinomultsággal.

A Lexus a hajtáslánc tekintetében sem cáfol rá a márkától megszokott környezettudatos megközelítésre: a vadonatúj LBX fejlett, 1,5 literes öntöltő hibrid elektromos hajtásláncot kapott, amelynek fontos eleme az új, erősebb, bipoláris nikkel-fémhidrid (NiMH) akkumulátor.

A négy, más-más tematikák köré épülő felszereltségben elérhető LBX a személyre szabott megoldások széles tárházát kínálja. Minden korosztály megtalálja a felszereltségek között a neki legmegfelelőbbet.

Az új LBX-et idén novemberben kezdik gyártani Japánban, és jövő év elején lehet kipróbálni a Lexus Debrecen szalonban. 2023. szeptember 30-ig előrendelést lehet leadni az autóra, melyre most előértékesítési kedvezmény is igénybevehető.