Hogyan válasszunk barista képzést?

Az internetet böngészve rengeteg féle barista tanfolyammal találkozhatunk és a széles választékból bizony nem könnyű választani. Nehéz kiszűrni, hogy melyik kínálja a legjobb feltételeket és a legprofibb tudásanyagot. Ahhoz ugyanis, hogy valóban a kávékészítés mestereivé válhassunk, fontosak az elméleti ismeretek és a gyakorlat is.

A barista tanfolyam egy kiváló befektetés, ám ahhoz, hogy igazán gyümölcsöző legyen és hasznot hozzon, csakis nagy presztízzsel rendelkező képzőhelyben érdemes gondolkodni. Hiszen úgy tudjuk a legnagyobb sikereket elérni, ha a legtapasztaltabbaktól szívjuk magunkba a szakmai tudást.

Minden esetben érdemes ellenőrizni tehát az iskolát és az oktatói csapatot, utánanézni szakmai hátterüknek, valamint hogy milyen felszerelésekkel, gépekkel dolgozhatunk és mennyire komplexek a tanfolyam ajánlatok.

Fontos szempont lehet például, hogy mennyi idő alatt szerezhetünk bizonyítványt, baristaként milyen külföldi lehetőségeink vannak a képesítés alapján, valamint továbbképzésekben is célszerű gondolkodni, ha még jobban elmélyülnénk a kávézás világában.

Profi BestMixer barista tanfolyamok, ha szeretnél a legjobb lenni

Jó hír, hogy a legjobb képzésekért egyáltalán nem szükséges a fővárosba utazni, hiszen - 14 másik helyszín mellett - Debrecen belvárosában, a Simonffy utcában is elérhetők a BestMixer piacvezető barista képzései.

Az oktatóközpont immáron 15 éves múlttal rendelkezik és több ezer szakember került ki a kezeik közül, akik itthon és külföldön bizonyítottak.

A BextMixer képzésein a barista tanoncok valódi kávéházi körülmények között, tapasztalt, Magyar- és Európa-bajnok oktatóktól sajátíthatják el a szakma fortélyait. Ráadásul a csúcstechnológiás felszerelésekkel és minőségi alapanyagokkal készített feketéket elfogyaszthatják, így a tanulás mellett egy igazi ízutazásban is részük lehet.

Miket tanulhatsz baristaként?

Kávéimádóként biztosan tapasztaltad már, hogy mekkora különbségek vannak kávé és kávé között. Ahhoz, hogy valaki mestere lehessen a kávékészítésnek, ismernie kell minden egyes folyamatot a kávécserje termesztésétől a szüretelésen, pörkölésen, őrlésen át a kávé főzéséig. Az alapok elsajátítása kulcsfontosságú.

A barista tanfolyam során:

megismerheted a különböző termőterületeket, a kávé feldolgozásának folyamatát, a kávéfajtákat és ezek felhasználását

megtanulhatod a pörkölési módszereket

elsajátíthatod, hogy hogyan válaszd ki a megfelelő szemcseméretet az őrlésnél

gyakorlatot szerezhetsz a kávékészítő gépek és a barista kellékek szakszerű használatában

gépi és kézi kávékészítési módszereket sajátíthatsz el

nem fog gondot okozni a tökéletes tejhab és a tejes kávéitalok elkészítése, valamint ezek díszítése sem

vendéglátói ismeretekkel gazdagodhatsz, hiszen nemcsak megkreálnod, de felszolgálnod is kell a kávékölteményeket

A BestMixerrel akár külföldi karriert is építhetsz

A BextMixer barista képzései külföldi tananyag alapján zajlanak és a résztvevők a sikeres vizsgát követően nemzetközileg akkreditált bizonyítványt szerezhetnek. Így amellett, hogy a végzett baristák itthon is nagyszerű karrierlehetőség előtt állnak, kinyílnak a kapuk a világ legjobb speciality kávézói előtt is.

Ráadásul a csapat a profi nyelvi felkészítést is vállal, ami hozzásegíthet a legjobb külföldi munkákhoz. Bizonyos tanfolyam kombinációk esetén lehetőség van akár ingyenes nyelvtanfolyamot is végezni. A barista képzések mellett lehetőség van mixer tanfolyamokon is részt venni, és sok esetben ingyenes képzéseket is kaphatunk ajándékba.

Barista tanfolyam Debrecenben: 5 további szuper előny, amit nem érdemes kihagyni

Egyedülálló módon a Bestmixernek nemcsak oktató, de vizsgaközpontja is van Debrecenben. A barista tanfolyamok a legjobb ár/érték arányban érhetők el. Mesterkurzusokon mélyítheted ismerteidet, de akár lehetőséged van Coffee Shop Manageri képzésen is részt venni. Magántanulóként - Debrecenben a legjobb áron - is lehetőséged van elvégezni a tanfolyamot, melynek előnye, hogy az oktató csak veled foglalkozik. A barista tanfolyamot kombinálhatod más tanfolyamokkal, így nagyobb kedvezményt kaphatsz!

