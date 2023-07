A mai napon a Mikepércsi és a Monostorpályi út sarkán nyílt meg Debrecen 5. McDonald’s étterme. A „Jövő Élménye” koncepciónak megfelelően az új autós egységnél kiemelt szerepet kap az innováció és a digitális fejlesztés, miközben a személyesség is fontos eleme marad a kiszolgálásnak. A korszerű étterem közel 70 munkatársat foglalkoztat majd. Az akadálymentesített vendégtérben 90, a teraszon további 30 ülőhely várja a vendégeket.

A hazai McDonald’s 2019-ben kezdte meg növekedési stratégiájának megvalósítását, melynek két pillére az új éttermek nyitása, valamint a meglévő éttermek átalakítása a „Jövő Élménye” koncepció szerint. Az új típusú éttermekkel az étteremlánc innovatív konyha- és kiszolgálási folyamatokkal, valamint interaktív digitális technológiával támogatott szolgáltatásokkal modernizálja a Mekizés élményét. A vendégek az igényüknek és elképzelésüknek leginkább megfelelő módon rendelhetik meg, fizethetik ki, kaphatják meg és fogyaszthatják el a termékeket.

Forrás: McDonald's

„Stratégiánk megalkotása során fontos volt, hogy közelebb tudjunk kerülni vendégeinkhez, és hogy járjanak az ország bármely pontján is, minél elérhetőbb távolságban találjanak egy-egy McDonald’s éttermet. Ennek részeként több új városban is megjelentünk, de emellett folyamatosan figyeljük a visszajelzéseket azokon a településeken is, ahol már jelen vagyunk, és amennyiben a vásárlók kiszolgálása ezt igényli, újabb étterem nyitása mellett dönthetünk, mint például itt Debrecenben.” – mondta Égi Zsolt, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója.

A digitalizáció egyik legszembetűnőbb eleme az érintőképernyős rendelésfelvevő, az ún. kioszk, amely már jól ismert a debreceni lakosság körében, de a személyesség sem tűnik el, hiszen továbbra is lehetőség lesz a hagyományos kasszáknál rendelni. A személyesség fokozása érdekében vendégélmény menedzserek fogadják a betérőket, a „table service”, azaz asztalhoz kérhető rendelés is a vendégek kényelmét szolgálja.

Az étteremben egy McCafé is kialakításra került, ahol elérhető az étteremhálózat teljes süteményportfóliója, valamint kávéválasztéka is, amelyek kaphatóak laktózmentes tejjel, mandulaitallal vagy akár koffeinmentes változatban is.

Forrás: McDonald's

Az étterem üzemeltetésére a hazai McDonald’s Cserháti Gabriella Franchise Partnert kérte fel, aki már 4 másik egységet is üzemeltet Debrecenben.

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy szülővárosomban nyithatom meg az 5. McDonald’s éttermet. Óriási örömmel tölt el, hogy létrejöhetett ez a modern kor kihívásainak megfelelő étterem, igazán köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy egy olyan városrészben is megjelenhessünk, ahol eddig még nem volt éttermünk. Bízom benne, hogy vendégeink is szeretni fogják az új egységet, sok szeretettel várjuk őket!” – tette hozzá Cserháti Gabriella.

Forrás: McDonald's

Az étterem kialakításakor a fenntarthatóság is kiemelt szempont volt. Az épület adottságaihoz mérten a tervezők törekedtek a természetes megvilágításra, emellett mindenhol LED izzókat telepítettek. Szintén energiát takarít meg a hőszivattyús hűtés és fűtés, valamint az a megoldás, hogy az étteremben lévő hűtő-fagyasztó kamrák kalorikus rendszereinek hőenergiáját a használati melegvíz előmelegítésére használják fel.