Igaz, kissé szeszélyes arcát mutatta kora nyáron az időjárás, de most már kétségkívül beköszöntött a nyár: a hőmérséklet napközben már 30 fok fölé is emelkedik, és ezzel együtt az UV sugárzás is egyre erősebb. A háztulajdonosok ilyenkor már javában az első nyári kerti partikat tervezik: előkerülnek a kerti bútorok, leporolják a kerti grillsütőt, és sokan azt is konstatálják, hogy a tavaly vásárolt – akkor még valahogy terebélyesebbnek tűnő – napernyő már nem elég arra, hogy árnyékban tudhassuk a családot és barátokat. Árnyék nélkül pedig lehetetlen kiélvezni a kertes ház örömeit a meleg nyári hónapokban. Van azonban megoldás, ha gyorsan és hatékonyan szeretnénk árnyékos helyet varázsolni teraszunkból még a nyári hónapok elején. Az egyre népszerűbb fémvázas, polikarbonát terasztetők jelenthetik a megoldást azoknak, akik last minute, pénztárcabarát, de ugyanakkor tartós árnyékolást keresnek.

Nézzük, miért lett kedvelt megoldás a polikarbonát fedés, és végül a last-minute teraszfedők kedvéért arra is választ adunk majd, hogy mennyi idő alatt installálható a polikarbonát terasz?

A polikarbonát egy strapabíró műanyag fajta, amit tartóssága és ütésálló jellemzői miatt használnak széles körben, amelyek a hagyományos műanyagoknál sokkal jobbak. A polikarbonátot leggyakrabban az építőiparban alkalmazzák, például ablakok, tetőfedő panelek, biztonsági plexiüvegek készítéséhez, de találkozhatunk vele olyan területeken is, ahol fontos az átláthatóság és az ütésállóság, például a járműiparban, elektronikai eszközök burkolatainak gyártásánál. Ez egy könnyű és egyúttal könnyen megmunkálható anyag, nagyon tartós és jó időjárásállósággal, hő- és tűzálló tulajdonságokkal rendelkezik.

Miért válasszuk a polikarbonátot az üveg terasztető tető helyett?

Az első és legkézenfekvőbb válasz a gyorsaság: ha valami oknál fogva csak nyár elején jutottunk oda, hogy leárnyékoljuk a teraszt, akkor sem kell aggódni, hogy értékes hétvégék mennek el a jó időben árnyékos hely nélkül: a fémvázas, polikarbonát teraszfedést a gyártók útmutatói alapján 2 barkácsolásban valamelyest jártas ember könnyedén telepítheti – mérettől függően – akár egy délután alatt. A polikarbonátnak van még néhány további, kedvelt előnye az üveggel szemben – például az ütésálló képessége. Ez azt jelenti, hogy ha ráesik valami, vagy ütés éri, sokkal valószínűbb, hogy épségben marad, mint az üveg. Ez az anyag ellenállóbb az időjárás viszontagságaival szemben, mint az üveg. A jó minőségű polikarbonát nem reped, törik vagy színeződik el még évek múltán sem. Könnyebb az üvegnél, ami azt jelenti, hogy könnyebb kezelni és telepíteni, valamint könnyebb, légiesebb szerkezet is elbírja, szemben az üveggel, amelynek általában robosztusabb szerkezetre van szüksége.

Ha fix és tartós teraszfedés, akkor az üveg mellett szóba jöhet még a cserép- vagy zsindelyes fedés, ám itt ugyancsak számolni kell azzal, hogy ez a megoldás jellemzően robosztus és erős szerkezetet kíván, emellett pedig könnyen elsötétítheti a belső helyiséget. A polikarbonát fedéssel ellentétben itt nincs rugalmasság abban, hogy mikor szeretnénk teljes árnyékot, és mikor engednénk be egy kis napsütést. A polikarbonát fedésnél felszerelhetünk árnyékoló vásznakat, amelyeket kedvünk szerint ki- vagy behúzhatunk, így megteremtve az igényeinkhez leginkább passzoló árnyékolást.

Mielőtt azonban meghoznánk a végleges döntést, fontos előre végig gondolni, mikor, milyen gyakran és hogyan fogjuk használni a teraszt – ahogy fentebb említettük, a polikarbonát kiváló megoldás akkor, ha az átmeneti időszakokban is szívesen töltenénk időt a fedett területen. Akkor is érdemes a polikarbonátot választani, ha faragni szeretnénk a költségeken, hiszen ez egy ár-érték arányban kiváló anyag, amelyen még a szakember díját is megspórolhatjuk, ha a gyártók útmutatásait követve saját magunk telepítjük. Jó választás a polikarbonát továbbá, ha csak kisebb területet szeretnénk lefedni. Ilyen esetben abszolút nem éri meg például a cseréptetős megoldást választani, amely egyrészt esztétikailag sem mutat jól kis helyen, másrészről erősebb, robusztusabb szerkezetet kíván, amely szintén nem ideális kis alapterületre. De persze nemcsak kis területre telepíthető a polikarbonát, hanem gyakorlatilag bármilyen méretű területre: gyártathatunk egyedi méretet (ez esetben a költségek természetesen magasabbak lesznek), de rengeteg modell közül választhatunk az interneten vagy a nagyobb barkácsüzletek kínálatában.

A polikarbonát terasztetőkhöz számos kiegészítő kapható annak érdekében, hogy a lehető legjobban az igényeinkhez, illetve teraszunk, valamint otthonunk megjelenéséhez igazodjanak. Hogy az átmeneti hónapokban is használható maradjon a terasz, beszerezhetünk az adott típushoz való oldalpaneleket (a legtöbb gyártó kínálatában megtalálhatóak ezek a hasznos kiegészítők) mely védelmet nyújt az oldalirányú huzat és eső ellen. Míg az oldalpaneleket nem muszáj beszerezni nyáron, addig az árnyékoló vászon beszerzése elengedhetetlen, ugyanis a tetőpanelek áteresztenek valamennyi fényt (a jó minőségű polikarbonát az UV sugárzás ellen árnyékoló vászon nélkül is véd), így komfortosabb lehet a terasz, ha felszereljük ezzel a terasztetőt. Ha pedig hangulatosabbá szeretnénk tenni a teraszt az esti időtöltéshez, akkor beszerezhetünk LED csíkokat, vagy akár kültéri égősort is fellógathatunk a pergolára.

Ha elhatároztuk magunkat a polikarbonát mellett, akkor már csak arra kell figyelni, hogy megbízható gyártó jó minőségű termékét szerezzük be. A jó minőségű polikarbonát teraszfedések általában 10-15 évig tartanak, de sok esetben ez könnyen akár 20 év is lehet. Az élettartamot jelentősen növelheti a megfelelő telepítés és a környezeti tényezők. Különösen figyelni kell arra, hogy a légkamrás változatoknál legyenek légmentesen legyenek lezárva a táblavégek, különben párásodás, koszosodás és penészesedés állhat elő.

A polikarbonát teraszfedés tehát legalább egy évtizedre szóló beruházás a kültéri kényelmünkbe, amely ráadásul emeli az otthon értékét is. Ha megvan a védett, árnyékos hely, indulhat a nyár!