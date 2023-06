A fentmaradt nyári gumik tényleg komoly gondot tudnak okozni az utakon, még akkor is, ha viszonylag ritkán ülünk szakadó hóesésbe a volán mögé. Sem a tapadásuk, sem a fékezhetőségük nem lesz megfelelő, de a téli gumit sem érdemes nyáron használni, ugyanis az rettentő gyorsan el fog kopni a forró aszfalton. Szerencsére létezik egy köztes megoldás is, amelyet manapság egyre több autóvezető használ, ez pedig nem más, mint a négyévszakos gumiabroncs.

Mit tudnak a ma gyártott négyévszakos abroncsok? Vannak, akik a mai napig ellenzik a 4 évszakos gumik használatát, hiszen úgy gondolják, hogy azok se nem jók, se nem biztonságosak. Természetesen ahogy a szezonális abroncsok, a négyévszakos társaik is hatalmas fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évtizedek során, ezért napjainkban ezektől a gumiktól sem kell már félnünk.

Ha a biztosra szeretnénk menni, mindenképpen érdemes átnézni a legnagyobb abroncstesztek eredményeit is, hiszen ebből kiderülhet az, hogy melyik abroncs mennyire teljesít jól havas, és jeges, illetve száraz utakon. A tesztekből egyértelműen látszik, hogy a prémium kategóriás négyévszakos abroncsokat megéri megvásárolni, hiszen remek féktávolságot, és tapadást tudnak biztosítani eltérő útviszonyok között egyaránt, emellett a magas minőségnek köszönhetően csak lassan kopnak el. A ma piacra kerülő négyévszakos gumik speciális anyagösszetétellel, és különleges futófelületi mintázattal látták meg a napvilágot, éppen emiatt lettek egyre népszerűbbek az elmúlt évek során hazánkban is.

Kiknek valók a négyévszakos abroncsok?

Egyre ismertebbek és kedveltebbek a négyévszakos abroncsok, mégis fontos kihangsúlyozni azt, hogy ezek a gumik sem ideálisak minden autóvezetőnek. Azoknak az autósoknak lehet tökéletes választás a négyévszakos gumiabroncsok használata, akik nem szoktak hatalmas sebességgel száguldozni az utakon, illetve akik éves szinten nem haladják meg a 30-50 000 megtett kilométert sem. Szakértők véleménye szerint a négyévszakos gumik éppen ezért mindenképpen valamilyen kompromisszumokkal járnak, ennek ellenére megérheti őket megvásárolni, főleg akkor, ha nyugodt vezetési stílussal, leginkább városon belül szoktuk használni az autónkat.

Ennél az abroncstípusnál is fontos odafigyelni a gumi állapotának a rendszeres ellenőrzésére, illetve nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy évszakonként ezeket a gumikat centríroztatni is kell. A modern, prémium minőséggel rendelkező négyévszakos gumik jól bírják a hazánkra jellemző enyhe telet, és a meleg nyarat is, így ebből a szempontból is remek választásnak bizonyulhatnak.