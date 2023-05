Sokunk baráti körét meghatározzák a munkahelyen született barátságok – ez óhatatlan is, hiszen mindennapjaink jelentős részét kollégáinkkal töltjük. Sőt, olyan is gyakran előfordul, hogy egy céges rendezvényen köttetnek új kapcsolatok családok között. Arról nem is beszélve, milyen tökéletes egy ilyen alkalom arra, hogy a munkáltató elismerje kollégáit, köszönetét fejezze ki odaadó munkájukért.

A Tama Hungary a bihari térség legnagyobb munkáltatója a versenyszférában, sikerük egyik titka pedig a cég által szervezett eseményekben rejlik. Mind a vállalat tulajdonosai, mind pedig vezetősége elkötelezett munkavállalóik jóléte iránt. Ezt jól mutatja, hogy programjaikkal elsősorban élményt szeretnének adni, miközben támogatják is a munkatársakat.

A két legnagyobb múltra visszatekintő esemény a családi nap és a karácsonyi parti. Utóbbi még mindig intenzíven él a Tamások emlékeiben, hiszen a pompás vacsora mellett sztárfellépők, no meg az elmaradhatatlan tánc koronázta meg az ünnepi estét. Most pedig már nagy erőkkel zajlik a nyári családi nap szervezése: idén új helyszín, a Hanna Kincse ad otthont az eseménynek, ahol számos meglepetéssel várják a Tamásokat szeretteikkel együtt. Természetesen a tavasz sem telhetett el céges törődés nélkül, hiszen a húsvétra készülve a gyár területén tartottak termelői vásárt, ahol 15 árus portékájából válogathattak a munkatársak a Tama által biztosított vásárlási utalványból.

A Berettyóújfaluban működő vállalat nagyon hisz a közösség erejében. Jól példázza ezt a gondolkodást, hogy minden évben kreatív megoldásokkal támogatják a város lakosságát. Idén már tömegközlekedők és autósok tízezrei találkozhattak a két „örökbefogadott” buszmegállóval, amelyek teljesen megújultak, sőt, az egyikben egy közösségi könyvtárat is létrehozott a Tama, ahol az olvasmányok száma egyre csak gyarapodik.

Időben a legközelebbi siker pedig a Tama futóversenye volt, melyet Berettyóújfalu Város Napjához igazodva szerveztek meg. Május 20-án délelőtt több mint négyszázan indultak el a gyárterületről startoló és a Bihar Termál Strandnál célba érő 2023 méteres távon. A nap díszvendége Mizsér Attila olimpiai bajnok öttusázó volt. A sporteseménynek csak nyertesei voltak, hiszen minden futót éremmel és a Herpály Vagyonkezelő Kft. felajánlásából aznapra érvényes fürdőbelépővel jutalmaztak, az első három helyezett értékes Tama ajándékcsomaggal gazdagodott, ráadásul a legtöbb futóval induló József Attila Általános Iskolát egy 100.000 forint értékű sportszerutalvánnyal díjazták.

Természetesen a rendezvényektől független juttatások is szerves részét képezik a Tama mindennapjainak: karácsonykor munkavállalónként 60 ezer forinttal támogatták az ünnepet, az energiaválságra reagálva 2023 első három hónapjában havi 30 ezer forint rezsitámogatást kaptak, augusztus elején pedig minden aktív munkatársuk 120 ezer forintot vihet haza, amelyet a felhőtlen nyaraláshoz, az izgalmakkal teli gyermektáborokhoz járulhat hozzá vagy akár az iskolakezdés anyagi terheit enyhítheti.

Nem csoda hát, hogy a gondoskodó munkahelyi kultúra, a munkavállalókra értékként tekintő vállalatvezetés és a közösség erejébe vetett hit jelentik a Tama Hungary alapköveit.