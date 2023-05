Hirdetés 2 órája

Fenntartható akvárium kevés munkával? Ezekre érdemes figyelni!

Egy akvárium otthonunk valódi dísze lehet, de csak akkor, ha szép, rendezett és halaink jól érzik magukat benne. Sajnos sokaknak okoz nehézséget fenntartani ezt az állapotot és az egészséges ökoszisztémát, amire a halak megfelelő fejlődéséhez szükség van. Egy pár hasznos tipp betartásával azonban kevés munkával is fenntarthatóvá tehetjük akváriumunkat, így a legzsúfoltabb hétköznapokba is belefér majd a gondozása, vagy akár a nagyobb gyerekekre is rábízhatjuk!

Kis igényű akváriumok A köztudatban két igen ellentétes dolog terjedt el az akváriumokat illetően. Vannak, akik úgy gondolnak rájuk, mint alacsony fenntartási igényű élő dekorációra, míg mások piszkos, rossz illatú és macerás hobbiként tekintenek a haltartásra. Az igazságot valahol a kettő között érdemes keresni. Egy jól karban tartott akvárium ugyanis valóban a lakás dísze lehet, a benne élő halak pedig egy szőrös négylábúhoz képest valóban kevesebb odafigyelést igényelnek. Az viszont tévhit, hogy bármilyen akvárium fenntartja önmagát és az etetésen túl esetleg havonta kell kitisztítani és mást nem is igényel. Akiknek az akvarisztika a hobbijuk, pontosan tudják, hogy soha véget nem érő munka az akvárium csinosítása, fejlesztése, halaink boldogítása. Cserébe azonban a végtelenségig gyönyörködhetünk bennük. Mindezek után azonban érdemes leszögezni, hogy igen is létezik az akváriumok fenntartásának kevés munkával járó módja is. Amihez az alábbiakban összegyűjtöttük az 5 legfontosabb lépést! A kevesebb néha több!

Ez vonatkozik a halak számára és az eleség mennyiségére is. Több hal ugyanis nagyobb koszt csinál, míg a túletetés következtében az el nem fogyasztott élelem megromlása vezethet az akvárium természetes egyensúlyának felborulásához. Ha szeretnénk elkerülni, hogy akváriumunk túlzsúfolttá váljon, ezáltal gyakoribb takarítást igényeljen, a halak beszerzése előtt járjunk utána, hogy mekkorára nő az adott fajta teljesen kifejlett korára. Ezután alkalmazzuk az 1 cm / 1 liter szabályt, vagyis osszuk el akváriumunk méretét a kiválasztott halak méretével és máris megkapjuk, mennyi a lakók ideális száma. Kerüljük az aranyhalakat!

Az aranyhal népszerű választás, különösen a kezdő akvárium tulajdonosok körében, pedig nem a legegyszerűbb halfajta, ami a gondozását illeti. Amellett, hogy elég nagyra nőnek, gyors metabolizmusuknak köszönhetően rengeteget esznek és sokat is ürítenek, vagyis gyorsan beszennyezik környezetüket. Aranyhalból nem érdemes 30 liter / db-nál többet tenni egy akváriumba, ha nem szeretnénk minden héten takarítani. Fontos a méret

Nemcsak a halak, hanem az akvárium esetében is fontos a méret, ezúttal viszont érdemes nagyobbat választani. A kis akváriumok elsőre vonzónak tűnhetnek, valójában azonban sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek. A halak számára megfelelő környezet biztosításához fűtőberendezés, levegőztetés, akvárium szűrő is szükséges, a nagyobb akváriumok azonban könnyebben tartják fenn a megfelelő ökoszisztémát, amit ezek a berendezések kialakítanak, így hosszú távon alacsonyabb fenntartást igényelnek. A részleges vízcserélés sokat segít

Elősegíthetjük akváriumunk egészségének megőrzését, ha hetente-kéthetente részben kicseréljük a benne lévő vizet. Ilyenkor persze figyeljünk arra is, nehogy egy-két halacska is elvesszen! Az elhasználódott vizet használhatjuk például növényeink öntözésére is, a helyére pedig öntsünk friss vizet, így szabályozva az akvárium vizének ammóniatartalmát, ami a halak betegségéhez vezethet. Növények és CO2 akvárium

Akvárium növények telepítése is hozzájárulhat halaink egészségéhez. Amellett, hogy szép rájuk nézni, táplálékot, búvóhelyet és oxigént is biztosítanak halaink számára. A növényeket érdemes CO2 akváriumba telepíteni, ez ugyanis nemcsak a növények fejlődését támogatja, hanem az algásodást is akadályozza. Ezáltal csökkenthetjük az akvárium falán megjelenő csúnya zöld lerakódás esélyét. Mikor és hol van szükség CO2 pótlásra? A CO2 akváriumok főként az akváriumi növények egészsége miatt fontosak. Az életerős vízi növényeknek ugyanis három dologra van szükségük, megfelelő fényviszonyokra, tápanyagokra és szén-dioxidra a fotoszintézishez. Ha ezek biztosítottak a számukra, az oxigéntermelés, ami pedig a halaknak elengedhetetlen az életben maradáshoz, annyira erős lehet, hogy kis buborékok is megjelenhetnek a növények levelén. Ezen túl hatékony biológiai szűrőként is funkcionálnak, amivel csökkentik az akvárium rossz szagát, a víz sárga színét és súlyos esetben a halak megbetegedését okozó ammónia szintjét is. Mivel az alga is jól él ilyen viszonyok mellett, egy CO2 akvárium és megfelelő növények segítségével jelentősen csökkenthetjük az akváriumunk gondozására fordított időt és gyönyörködhetünk szépségében. Nem lehetetlen tehát egy alacsony fenntartást igénylő akvárium kialakítása, ami sokáig otthonunk dísze lehet. Ehhez azonban érdemes előre tervezni és akár lemondani a népszerű, de nagy odafigyelést igénylő halfajtákról is.

