A Lidl január 1-jén indult árcsökkentési programjában az első negyedévben már közel 400 termék ára lett alacsonyabb. Az árcsökkentés minden vásárlói réteget érint, és jelentős segítség a magyar családoknak, hiszen az olcsóbban kínált árucikkek között az alapvető élelmiszerek mellett számos, a vásárlók körében közkedvelt, keresett termék is megtalálható. Az árak átlagosan 10 százalékkal lettek alacsonyabbak az első negyedéves árcsökkentésben érintett termékeknél, de egyes árucikkek árcsökkentése közelíti a 30 százalékot.

A tartós árcsökkentés eredményeként többféle vaj, sajt és tejföl lett olcsóbb, valamint 18-féle pékáruért, köztük például az 1 kilogrammos szeletelt fehér kenyérért, valamint a nosztalgia kifliért kell kevesebbet fizetni, de a rizs, a baromfi rudacska és a vegyes virágméz mellett a száraztészták, a szendvicsfeltétek, a fűszerek, tisztító- és tisztálkodószerek, babaápolási termékek és gyümölcslevek között is megtalálhatóak az árcsökkentett termékek. Ezek a termékek nagy forgalmúak, a mindennapi bevásárlás részei, így az egyes termékeknél akár 29 százalékot elérő, de számos esetben 20 százalék feletti ármérséklés már jelentős könnyebbséget jelent a Lidl áruházaiban vásárlóknak. A csökkenés mértékét forintban kifejezve is látható, hogy jelentős a változás: az 1 kilogrammos Pilos Trappista sajtért például a korábbi 3890 helyett 2990 forintot, vagyis 900 forinttal kevesebbet kell érte fizetni, de az 1 kilogrammos félbarna kenyér több mint 50 forinttal újra 700 forint alá – 689 forintra – levitt ára is jelentősen csökkenti a fogyasztók havi kiadásait.

Forrás: Lidl Magyarország

Az olcsóbban kínált termékek körének első negyedévben tapasztalt bővülése a vállalat stratégiai célját tükrözi, amely lényege, hogy még több árcsökkentett terméket kínáljon a vásárlóknak, és az eddigieknél is erősebben álljon a magyar háztartások, családok mellett, akik számára a különféle akciók és kedvezmények az elmúlt időszakban még inkább felértékelődtek.

A húsvét utántól érvényes árcsökkentésekbe népszerű tejtermékek, pékáruk – köztük speciális étrendet folytatók által is keresett termék – valamint barnacukor, töltött ostya és mag nélküli datolya is belekerült, utóbbi a korábbi áránál több mint 26 százalékkal olcsóbban.

Április 17-étől csökkent az ára és olcsóbban megvásárolható termékek az áruházlánc üzleteiben:

Pilos Görög joghurt (400 g) ára 11 százalékkal csökkent és 399 Ft-ba kerül.

Brie sajt (200 g) ára 15 százalékos csökkenés után 759 Ft.

Pilos Trappista sajt (700 g) 200 forinttal kevesebb, így 2399 Ft-ot kell érte fizetni.

Pilos Tehéntúró 10% (500 g) 15 százalékkal lett olcsóbb – 849 Ft az ára.

Pilos Tehéntúró 25% (500 g) 150 forinttal csökkent és 899 Ft-ba kerül.

Forrás: Lidl Magyarország

Április 11-étől csökkent az ára és olcsóbban megvásárolható termékek az áruházlánc üzleteiben:

Szénhidrát csökkentett vekni (350g) 80 forinttal lett olcsóbb és 799 Ft-ba kerül.

Nosztalgia cipó kovásszal (330g) ára 14 százalékkal csökkent és 399 Ft-ba kerül.

Pilos tejital (500 ml) ára 13 százalékos csökkenés után 399 Ft.

Pilos tejföl 20% (800g) 100 forinttal kevesebb, így 1045 Ft-ot kell érte fizetni.

UHT tej 1,5% (1l) 319 forintba kerül 13%-kos csökkenés után.

Hazánk kincsei vajkrém (250g) ára 12 százalékkal csökkent, így 699 Ft-ba kerül.

Pilos tehéntúró 25% (500g) 10 százalékkal lett olcsóbb - 979 Ft az ára.

Milbona Natúr joghurt 5% (1 kg) ára 200 forinttal kevesebb - 999 Ft

Pilos Natúr joghurt (500g) 13%-kal kerül kevesebbe és 369 Ft-ot kell érte fizetni.

Pilos UHT Főzőtejszín 20% (500ml) ára 100 forinttal csökken és most 899 Ft az ára.

Pilos Carski sajt (250g) 150 forinttal kedvezőbb az ára és 999 Ft-ba kerül most.

Belbake barnacukor (500g) 11%-os árcsökkenés után 529 Ft az ára.

Töltött ostya kakós/mogyorós (800g) 200 forinttal kerül kevesebbe - 1599 Ft.

Datolya mag nélkül (250g) ára 26 százalékkal csökkent és 549 Ft-ot kell érte fizetni.

Az újabb árcsökkentések is bizonyítják, hogy a piaci változások követése, valamint a fogyasztói igényeknek való megfelelés nem csupán jól hangzó szlogen a Lidl-nél, ezt pedig a vásárlók is díjazzák. Utóbbit jól mutatja, hogy a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, nagymintás, februárban publikált felmérésének eredményeként a kutatásban résztvevők szerint a 2023-ban Lidl a legolcsóbb FMCG-hálózat Magyarországon.

A fogyasztói élmény fokozását az árcsökkentések, és a széles, kiváló minőségű, kedvező ár-érték arányú kínálat mellett az áruházlánc többféle módon is igyekszik elérni. Ilyen például, hogy a hetente változó akciók mellett a Lidl digitális hűségprogramja, a Lidl Plus használatával az akciós árukon túl további 10-12 kedvezményre jogosító kupont, kaparós nyereménykártyákat és egyéb extra kedvezményeket is kínál a fogyasztók számára, akiket ráadásul praktikus spórolási tippekkel és pénztárcabarát receptekkel is segít.