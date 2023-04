2023. május 20-án újra megrendezésre kerül a Krones Run, melynek az aktív életmód népszerűsítése mellett fő célja a Déli Ipari Park bemutatása. A főszervező Krones Hungary együttműködő rendezői partnere idén is a nagy tapasztalattal rendelkező Balatonman, akiknek szakmai tevékenysége az eldobható műanyagoktól mentes „zöld versenyek” megrendezésére fókuszál.

A futóverseny megrendezésének elsődleges célja a tavalyihoz képest változatlan: a Krones Hungary töretlen lelkesedéssel támogatja a szervezeten belül és kívül is az egészséges életmóddal és sporttal kapcsolatos kezdeményezéseket. Emellett első déli ipari parki betelepülőként prioritásként kezelik, hogy ápolják szomszédjaikkal a jó kapcsolatot, illetve, hogy a debreceni és Debrecen környéki lakosok megismerjék a területet, ezzel esetlegesen hozzásegítve őket jövőbeli új munkahelyük megtalálásához is.

A május 20-i sportesemény lebonyolításában idén is az Ultrabalaton és Ultra Tisza-tó szervezéséért is felelős Balatonman vesz részt közreműködő partnerként. Számukra és a Krones Hungary számára egyaránt fontos a társadalmi felelősségvállalás és a környezetterhelés csökkentése, így idén is egy eldobható műanyagtól mentes, „zöld versenyt” hoznak Debrecenbe a fenntarthatóság jegyében.

Nemcsak a futókat, de hozzátartozóikat is tárt karokkal várják a rendezvényen. Az 5 és 10 kilométeres, valamint a félmaratoni táv mellett az 1500 és 3000 méteres távok tökéletes lehetőséget biztosítanak arra, hogy akár gyermekekkel együtt is kényelmesen megtehessék az érdeklődők. Annak érdekében, hogy mindenki megtalálja kedvtelésének megfelelő tevékenységet és izgalmasabbá tegyék a szurkolás idejét, színes programokkal készülnek azok számára is, akik kísérőként érkeznek a Krones Run-ra. A verseny után lehetőség nyílik vezetett gyárlátogatásra mind a versenyzők, mind a kísérőik számára előzetes regisztráció után.

Krones AG

Az 1951-ben alapított, Krones AG elsősorban ital és folyékony élelmiszeripari termékeket előállító üzemek számára tervez, fejleszt és gyárt egyedi gépeket, gépsorokat, sőt akár kulcsrakész üzemeket – mindezt teljes körű IT és logisztikai megoldásokkal, valamint élettartam-szervízszolgáltatással támogatva. Berendezéseik naponta palackok, dobozok és üvegek millióit dolgozzák fel a világ több mint 150 országában, elsősorban sörgyárakban, üdítőital-gyárakban, illetve a kozmetikai, gyógyszer- és vegyiparban.

A világon minden negyedik, Európában minden második palack Krones gépek segítségével készül.

Krones Hungary Kft.

A Krones első Németországon kívüli európai egységeként szolgáló debreceni üzemében 2019-ben indult a termelés. A Déli Ipari Park első beruházásaként, mintegy 15 milliárd forint értékű zöldmezős projekt keretében felépült telephelyen a legújabb technológiával folyik az egyedi gépek és rendszerek előállítása, elsősorban a vállalat európai partnerei számára. A 40 000 négyzetméteres gyártócsarnok mellett egy mintegy 5000 négyzetméteres, négyszintes irodaépület is létesült, ahol a támogató és adminisztratív funkciók mellett a mérnöki és minőségellenőrzési folyamatok is helyet kaptak.