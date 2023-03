Mivel a szervezet nem termel B12 vitamint, az étrendünkből kell beszereznünk azt. A tápanyagnak fontos szerepe van a vörösvérsejtek termelésében és az idegrendszer működésében. Ha kevés a testben a vörösvérsejt, a szervek oxigénellátása is csökkenthet, a hiánytünetek pedig az ember mentális és fizikai egészségét is befolyásolják. Mivel a tünetek gyakran nem egyértelműek és egyéb egészségügyi problémára is utalhatnak, a B12 vitamin hiányát sokan nem ismerik fel.

B12-vitamin-hiány azoknál is előfordulhat, akik megfelelő mennyiségű tápanyagot juttatnak a szervezetükbe. Ugyanis vannak betegségek, amelyek kapcsán nem szívódik fel elég B12 a szervezetbe. Az életkor előrehaladtával vagy például a vegetáriánus étrenddel ugyancsak csökkenhet a testben lévő B12 szint.

A B12 vitamin olyan vízben oldódó vitamin, amely első sorban az állati eredetű élelmiszerekben van jelen: a vörös húsok, a baromfi, a tojás, a tejtermékek és a hal fogyasztásával juttathatunk belőle a szervezetbe. A növényi étrendben a dúsított gabonafélék, a növényi tejek tartalmazzák. A legtöbb ember elegendő B12 vitaminhoz jut az általa elfogyasztott táplálékból, de jó minőségű táplálék-kiegészítőkkel is könnyen pótolható az. Bioboltokban széles választékban kapható kapszula, csepp és tabletta formájában is B vitamin készítmények.

Érdekességek és hasznos információk, ha szeretné tudni mire jó a B12 vitamin.

Vérszegénység is kialakulhat

A vitaminhiány okozta vérszegénység állandó fáradtságot okozhat. Látható tünete a sárgás bőr lehet, ugyanis ha nem jut elég vörösvértest a bőr közelébe, sápadtság is jelentkezhet. A kezekben, lábakban kialakuló zsibbadás is utalhat a B12 vitamin hiányára, amennyiben az idegrendszer nem működik megfelelően. A végtag zsibbadás mellett a gyors pulzus is árulkodhat B12 hiányról, ugyanis a szív így próbál még több oxigént juttatni a szervekhez. A hangulatra is hatással lehet, ha kevés az ember B12 vitamin szintje, ingerlékenység és depressziót is megjelenhet.

A tápanyag hiánya gondolkozási nehézségekhez, memóriavesztéshez is vezethet. Egy tanulmány szerint az alacsony B12-vitamin-szint összefüggésbe hozható a demencia, az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór fokozott kockázatával is. Az alacsony B12 szint közvetett hatással lehet a száj egészségére: a szájban égő érzés, nyelvduzzanat és fekélyek is kialakulhatnak.

