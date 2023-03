A következőkben bemutatjuk, hogyan alakíthatunk ki reális képet saját helyzetünkről, és amennyiben szükséges, miként alakíthatunk rajta.

A pénzügyi instabilitás kora

Míg korábban szinte természetes volt az otthoni vésztartalék és a pénzintézetekben tartott megtakarítás, manapság már kevésbé jellemző ránk ez a fajta pénzügyi tudatosság. Sok fiatal felnőttnél ugyanis hiányoznak a megfelelő alapismeretek és pénzkezelési készségek, amivel kiszolgáltatottá teszik magukat az eladósodásnak vagy a súlyos anyagi károkat okozó hibáknak, átveréseknek. Ennek legfőbb okozója az egyre fontosabbá váló, mindennapjainkat átszövő pénzügyi ismeretek oktatásának hiánya.

4 tipp, hogy tisztában legyünk a saját helyzetünkkel

Amennyiben nincsenek meg alapvető pénzügyi ismereteink, mégis hogyan tudjuk felmérni, hogy pénzügyileg stabilak vagyunk-e? És hogyan szerezhetjük meg a pénzügyi tudatosság alapjait, ha már oktatásunknak nem képezte szerves részét? A kérdések teljesen jogosak, ezért összegyűjtöttük a négy legfontosabb területet, melyet érdemes alaposan körüljárni, hogy tisztában lehessünk valós anyagi helyzetünkkel és kilátásainkkal.

Ismerjük a bevételeinket és a kiadásainkat

Ha valaki alkalmazotti jogviszonyban dolgozik, a bevételek terén viszonylag egyszerű a dolga: pontosan tudja, hogy minden hónapban mennyivel számolhat. A vállalkozóknak valamivel nehezebb a dolguk: nekik érdemes átlagot vonniuk több hónap – például egy féléves időszak – bevételeiből, majd ezzel számolni. Ahhoz persze, hogy ez releváns információ legyen, meg kell tanulniuk félretenni a jövedelmezőbb hónapokban, hogy aztán a kevésbé jól menő időszakokban se legyen probléma.

Emellett érdemes lehet néhány hónapon keresztül listát vezetni minden egyes kiadásunkról, vagy bankunk applikációján nyomon követni ezeket. Ezáltal láthatjuk a legszükségesebb költéseinket és a felesleges kiadásokat is, melyeket mérsékelve jobb anyagi helyzetbe kerülhetünk hosszú távon.

Ezután vessük össze a bevételeinket a legszükségesebb kiadásokkal, és máris megkapjuk azt az összeget, amit plusz dolgokra költhetünk vagy félretehetünk. Amennyiben több jövedelemből tartjuk fent háztartásunkat, érdemes lehet egyikünk jövedelmét a kiadásokra fordítani, másikunk bevételeit pedig elosztani a rövid távú spórolásra – egy nyaralásra vagy más szabadon választott kiadásra –, illetve hosszabb távú befektetésekre.

Figyeljünk adósságainkra

Folytassuk a vizsgálódást adósságaink, diákhitelünk és egyéb törlesztési kötelezettségeink felmérésével. Adósságaink közül fiatalabb korunkban főként hitelkártyánk folyamatos hitelkeret-túllépése jelenthet gondot, illetve kölcsönkért pénzeink visszafizetésének ígérete. Emellett ott van a diákhitel, melynek törlesztése számtalan fiatal felnőtt életét keseríti meg hosszú évekre. Amennyiben megúsztuk ezeket a fiatalon számításba vett nehézségeket, még mindig ott vannak a részletfizetésre vett vagyontárgyak, legyen szó akár egy nagyobb értékű elektronikai eszközről, autóról, vagy akár lakásról.

Egy magabiztosan vállalt havi törlesztőrészlet akár önmagában is képes lehet megnehezíteni életünket, amennyiben munkánkban vagy életünkben változás áll be. Az örökbecsű mondás napjainkban talán fontosabb, mint valaha: addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér. Az adósságok elkerülése vagy csökkentése jelentős pénzeket szabadíthat fel költségvetésünkben, amelyet aztán tartalékok képzésére, okos befektetésekre vagy egyéb tartozásaink törlesztésére is fordíthatunk.

Fizessük időben számláinkat

Amennyiben szerencsés helyzetben vagyunk, és fizetési határidő előtt rendelkezésünkre állnak a számlákhoz szükséges összegek, ne késlekedjünk a befizetéssel. Egyrészt sokat spórolhatunk pontosságunkkal, a fizetési felszólítások ugyanis általában már extra összeggel terhelt számlákat jelentenek, amivel felesleges kiadásokat generálunk magunknak. Másrészt a tartozások időben történő befizetése mentális nyugalmat is okozhat, elkerülhetjük ugyanis vele azt anyagi bizonytalanság okozta stresszt. Végül pedig pontosan láthatjuk, hogy a befizetések után mekkora összeg áll még rendelkezésünkre.

Tegyünk félre!

A kiszámítható kiadásokon túl életünkben bármikor jöhetnek nagyobb összegű, váratlan kiadások, melyeket rövid határidőn belül rendeznünk kell. Ilyenkor a legtöbben hitelért folyamodnak, amivel adósságaikat szélesítik, és havi kiadásaikat nehezítik az újabb törlesztőrészlettel. Ilyenkor jön jól, ha előre tervezve képeztünk némi megtakarítást, amiből megoldhatjuk a váratlan problémát. Ezzel elkerülhetjük az újabb hitel okozta pénzügyi instabilitást, és az adósságspirált, melybe sokan kerülnek egy hirtelen jött pénzügyi nehézség kapcsán. Vésztartalékunkat úgy érdemes kialakítani, hogy azonnal hozzáférhető legyen, és akár egy elhúzódóbb válság esetén is biztosítsa pénzügyi biztonságunkat.

Alakítsunk rajta!

Ha még nem jutottunk el odáig, hogy elsajátítsuk a pénzügyi tudatosság alapjait, és anyagilag stabil életet éljünk, itt az ideje változtatni. Tudatos pénzügyi tervezéssel ugyanis javíthatjuk megtakarításaink mértékét, csökkenthetjük adósságainkat és racionalizálhatjuk havi költéseinket. Ehhez pedig nem kell mást tennünk, mint alapos pénzügyi tervezés után kialakítanunk új szokásainkat, majd odafigyelnünk a magunk számára meghatározott limitek és keretek betartására.

Anyagi függetlenségünk eléréséhez elengedhetetlen a pénzügyi tudatosság megszerzése, melyet oktatás hiányában magunknak kell biztosítanunk, ha boldogulni szeretnénk a napi pénzügyek egyre bonyolultabb útvesztőjében. Kellő odafigyeléssel azonban könnyen átláthatjuk a szükséges elemeket, hogy tudatos döntéseket hozhassunk anyagi helyzetünkről, és nyugodt mindennapokat biztosíthassunk családunknak.