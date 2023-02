Szerencsére a divatipar mindig egy lépéssel – és hat hónappal – előrébb jár, hiszen már szeptemberben megtervezték a 2023 tavaszi/nyári trendeket. A stylistok és a tervezők új divatirányzatot mutattak be, amelyeket idén mindenhol látni fogunk és talán akad számunkra is beszerezhető itthon is.

Középpontban a színek kavalkádja

Idén tavasszal az ősz előtti időszakban páfrány- és mohazöld ruhaszín lesz talán a meghatározó. Ez a szín kihívást jelenthet egyesek számára, de a minták vagy kiegészítők segítségével meg lehet szokni. A rózsaszín árnyalatai merész kihívást jelenthetnek, és idén bőven lesz ennek divatja, különösen a júliusban megjelenő új, élőszereplős (Margot Robbie és Ryan Reynolds főszereplésével – a szerk.) „Barbie” film miatt.

Emiatt remélhetjük, hogy a merész, tetőtől-talpig passzoló rózsaszínt vidám, élénk árnyalatokban láthatjuk. A visszafogottabb divat szerelmesei dönthetnek úgy, hogy a moha- és a páfrányzöld árnyalataival tompíthatják eme harsány színt. Azonban a stílusszakértők azt mondják, hogy nyugodtan kockáztassunk.

A blézerruha továbbra is népszerű trend marad

Bárki beépíthet egy szép blézert a ruhatárába. A divatanácsadók azt gondolják, hogy sokan ebben az évben is folytatják a darabok rétegezését és mindent blézerrel. Az 1990-es évek újjáéledésével (a retro továbbra is hódít) és az Y2K nosztalgiával, a nagy sebességgel, valamint a divatok iránti megszállottsággal ezekben az évtizedekben a tervezők továbbra is új alkotásokat és viselési módokat mutatnak be. A blézereket könnyedén párosíthatjuk hétköznapi farmerrel, vagy „felöltöztetheti” őket más ruhadarabokkal és kiegészítőkkel.

A fekete sosem megy ki a divatból

A tavaszi/nyári stílusok árnyalata a fekete tagadhatatlanul visszatérő témája volt a legújabb kifutóknak. Természetesen a szín a szokásosnál világosabb, a bőrruhát fedő alkotásokkal, mint például a horgolt és a csipke, váratlan lágyságot kölcsönöznek a megjelenésnek.

Divatos lehet a Beth leggings típusú ruha magas gallérral, amelyet már 7 ezer forintért megvásárolhatunk a hazai internetes áruházakban és a farsangi bulikon is jól mutat.

Tulajdonképpen egy trikó ruha, amely testhez simuló szabású, stílusosan hosszú ujjakkal és a már említett magas nyakú gallérral. A hőkomfort további előny, amit a mindennapok öltözékében célszerű figyelembe vennünk. A Beth ruha ennek alapján remek választás lehet az évszakok közötti átmeneti napokban jelenlévő hűvös időjáráshoz.

Számos szín (a szakértők szerint a fekete a legsokoldalúbb) és méretváltozatban beszerezhető ez a modell, amely előnyös, ha szereti a korrekt áron elérhető ruhákat, amelyben kitűnhet a tömegből, akkor ez a termék nem okozhat csalódást.

Ruhamotívumok és trendek

Szív motívumok

Noha a szezon március végén indulhat, a 2023-as tavasz/nyár napja egyik kiemelkedő trendben van az pedig a bizonyos február 14-i hangulat. A világ kifutóin már megjelentek a szívmotívumok a csípőtől a lábig, a mellkastól a szegélyvonalakig a különféle minták. Különösen a díszítő ruha szolgálja a tökéletes „randevús” megjelenést azok számára, akik hajlandóak kiemelni a „szív” motívumot.

A soft-side szabás

A szabászat egyre népszerűbb a melegebb hónapokban is, köszönhetően az iparnak, amely a lágyabb, lankásabb formák felé hajlik. Azonban az időjárás szempontjából, a lágy pasztell árnyalatok uralják a ruhaipart. A már megszokott rózsaszínek helyett azonban a következő szezonban minden a pasztell kékekről, zöldekről és szürkékről szólhat.

Függetlenül az irányzatoktól és stílusoktól, a hazai online boltokban olyan ruha közül válasszon egyet, amelyben jól és kényelmesen érzi magát.