Ideális választás a konyhába vagy akár a fürdőszobába is.

A metrocsempe manapság a legkeresettebb falburkolatok közé tartozik. Népszerűsége folyamatosan növekszik, egyre több gyártó kínálatában megtalálhatjuk. Lássuk, honnan is származik ez a mutatós, téglára hasonlító fali csempe! A 20. század elején a New York-i metró falainak burkolására szánták, de Budapest, London vagy Párizs aluljáróiban is találkozhatunk vele. Az eredeti változat fehér színű volt, ugyanis olyan praktikus megoldást szerettek volna megvalósítani, amely könnyű takaríthatósága mellett jól szórja a fényt a sötétebb közegben. A metrocsempe hamar elterjedt Európában, ahol előszeretettel alkalmazták olyan helyiségekben is – például gyógyszertárakban, kifőzdékben -, ahol a tisztaság alapvető elvárás volt.

Forrás: Katófer Kft.

Meghatározza az összképet

A metrocsempe sajátossága, hogy kis mérete miatt egyszerű vele dolgozni, nincs szükség olyan speciális ragasztókra, mint a nagyobb csempék esetében. A felrakási módokban is nagy választási szabadságot ad, többféle mintában rendezhetjük el őket a falon. Rakhatjuk akár függőlegesen, vízszintesen, átlósan, halszálkában vagy cikk-cakkban is.

Forrás: Katófer Kft.

A klasszikus csempéket arról lehet felismerni, hogy a szélei bizonyos szögben le vannak vágva. Az úgynevezett fózolás gyártónként eltérő lehet, ezért, ha többféle színt szeretnénk kombinálni, akkor célszerű ugyanattól a cégtől beszerezni a terméket. A melegebb színek lágyítanak a csempe ridegségén, de vannak olyan árnyalatok is, amelyek eleganciát sugároznak. Léteznek már olyan változatok, amelyeket dombornyomott díszítések tesznek különlegessé. Olyan darabok is elérhetőek, amelyeknek a szélei érintetlenek, egyéni ízlésünkön múlik, hogy melyik fajtát találjuk megfelelőbbnek. Sőt, nem csak a színekkel, hanem a felülettel is variálhatunk, hiszen a fényesen kívül matt kivitelben is beszerezhetjük. A kétféle stílust ötvözve egyedi és látványos eredményt érhetünk el. Válogassanak kedvükre a Laguna Lux Fürdőszobaszalonban, ahol óriási a méret- és színválaszték!

Forrás: Katófer Kft.

Más csempékhez hasonlóan a fuga színe is hozzájárul ahhoz, hogy végül milyen hangulatot teremt majd az elkészült falfelület. A fehér metrocsempe világos színének köszönhetően a tágasság érzetét kelti, amelyet még inkább hangsúlyozhatunk a csempe színével megegyező fugával. A sötétebb színek használatától se riadjunk meg, bátran gondolkozzunk akár egybefüggő mintában is. Az összhatást feldobhatjuk színes fugával, amely izgalmas, sokszor egészen bohém végeredményt ad. A variációknak csak a képzeletünk és kreativitásunk szabhat határt!

Forrás: Katófer Kft.

Forrás: Katófer Kft.

PBV