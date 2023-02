A Hajdú-bihari Napló 2023. március 29-én nagyszabású állásbörzét rendez Debrecenben, a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. A Kassai úti egyetemi campus területén található épület már nem először ad otthont hasonló rendezvénynek. A Lovarda előnyeihez írható a könnyű megközelíthetőség mellett az is, hogy – a városban egyedülálló módon – nagyszámú látogató esetén sem okoz gondot a parkolás.

A jövőre folyamatosan gondolni kell! A Napló Állásbörzén elmúlt évben több ezer látogató fordult meg a cégek standjain, ahol a szakmai lehetőségeken túl a nyitott pozíciókról, vagy akár a céges kultúráról is beszélgethettek. Minden vállalat érdeke, hogy pozitív képet alakítson ki magáról, az állásbörze pedig kiváló alkalmat teremt arra, hogy a cég képviselői, az érdeklődők és a leendő munkavállalók személyesen találkozzanak egymással. A látogatók így első kézből tapasztalhatják meg, miért is lenne jó a vállalatnál dolgozni. Egy ilyen esemény marketingszerepe megkerülhetetlen: egy állásbörze manapság már messze túlmutat az önéletrajzgyűjtésen, ugyanis egyre több cég mutatja be a termékeit, sőt, van, amelyik ad belőlük kóstolókat is. Az állásbörze segítségével a munkaadók olyan kapcsolatokat teremthetnek, amelyek a vállalat fejlődését szolgálják, ugyanakkor csökkentik a munkaerőhiány és a munkanélküliek közötti szakadékot.

Debrecen egyik meghatározó munkáltatójaként a Tevánál fontosnak tartják, hogy a karrierjükben továbblépést tervezőknek minél több alkalommal biztosítsanak lehetőséget a személyes találkozásra.

– Az ilyen események remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a cégünkhöz pályázók megismerkedjenek a nyitott pozíciók részleteivel, és mi is tájékoztatni tudjuk őket széles körű béren kívüli juttatási rendszerünkről. Az elmúlt időszak Napló Állásbörzéin számos értékes találkozásnak lehettünk már részesei, melyek eredményeként a rendezvényre látogatók néhány hét múlva már tevás munkaviszonyba is léphettek. Bízunk benne, hogy idén is sokan ellátogatnak az eseményre, hiszen a megnövekedett termelési igények miatt is több izgalmas nyitott pozíciót is kínálunk a gyógyszergyárunk iránt érdeklődőknek, legyen szó a termelési terület operátori munkaköreiről, vagy a mérnöki pozícióinkról. A Teva stratégiai gyártó- és K+F tevékenységet folytató telephelyeként az elmúlt időszakban több kimagasló fejlesztést és beruházást valósítottunk meg sikerrel, egy közülük a tavaly ősszel átadott hatóanyaggyártást érintő kapacitásnövelő beruházásunk. Ha az olvasók is szemtanúi szeretnének lenni ezeknek a fejlesztéseknek, és egy összetartó tevás csapat tagjaként képzelik el a jövőjüket, szeretettel várjuk őket standunkon. A cégünk iránt érdeklődők előzetesen karrierportálunkon is tájékozódhatnak a nyitott pozíciók részleteiről, kérdéseiket pedig kollégáink március 29-én személyesen is megválaszolják – fogalmazott Subicz-Asztalos Mária, HR generalista.

Subicz-Asztalos Mária

A jó szakemberek felkutatása és megtalálása minden vállalat esetében kiemelt feladatnak számít, ezért a szervezetek a lehetőségeikhez mérten igyekeznek megtalálni a tökéletes jelentkezőt. Így van ez a Sensirionnál is.

– Az állásbörze nem csak az álláskeresők, pályaválasztók, pályamódosítók számára hasznos esemény, a kiállító cégek is profitálhatnak belőle. Az érdeklődőknek lehetősége nyílik találkozni a piaci szereplőkkel, megismerni a tevékenységüket, beszélgethetnek a kollégákkal és így könnyebben megtalálhatják a számukra megfelelő pozíciót és munkahelyet. Kiállítóként fontos számunkra, hogy termékeink és nyitott pozícióink mellett cégünk kultúráját is megismertethessük az érdeklődőkkel. Célunk, hogy személyes élményekkel és új ismeretekkel térjenek haza a látogatók. Ezért is csatlakozunk idén is a rendezvényhez, és bízunk benne, hogy támogatóként még jobban hozzá tudunk járulni a rendezvény sikeréhez – hangsúlyozta Szilágyi Andrea, a Sensirion HR specialistája.

A Debreceni Szakképzési Centrum elkötelezett abban, hogy folyamatosan jelen legyen minden olyan fórumon, ahol a munkaerőpiac fejlődését, gyarapodását támogathatják, ahol a munkavállalók számára új szakmákat, szakmai megújulási lehetőségeket tudnak ajánlani. – Hiszünk abban, hogy minden egyes új szakma és új tudás, egyben új lehetőség a foglalkoztató cégeknek és a munkavállalóknak egyaránt. A Debreceni Szakképzési Centrum színes képzési kínálattal várja az érdeklődőket minden lehetséges fórumon – hangsúlyozta Tirpák Zsolt, kancellár.

Jelentkezni és érdeklődni a [email protected] címen lehet.

Találkozzunk március 29-én a Lovardában!

PBV