„Udvarias fogadtatás, exkluzív környezet, kedves és szakmailag maximálisan felkészült személyzet” – ezek a Nagyerdőn található Residence Medical Egészségügyi Központba érkezők első benyomásai. Ottjártunkkor épp egy négygyermekes család érkezett vidékről, akik minden évben kontrollálják a család minden tagjának laborértékeit, csökkentve ezáltal is a betegségek kialakulásának kockázatát.

Forrás: Residence Medical

A rendelő működésének három alappillére a szaktudás, a páciensközpontúság és az elegancia - fogalmazta meg Lavicska Kálmán ügyvezető. Célunk, hogy amikor belép valaki hozzánk, ne csak az exkluzív környezet ragadja magával, hanem érezze azt is, hogy a Residence Medicalban eltöltött idő csak róla szól. Nincs sorban állás, várakozás, akár szakrendelésre, akár vérvételre érkezünk, és a szakmailag felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek minden kérdésre válaszolnak.

Forrás: Residence Medical

Szakrendeléseinkről

Járóbeteg szakrendeléseink közül jelenleg az urológia, a felnőtt pszichiátria, a belgyógyászat- diabetológia és a tüdőgyógyászat működik. Néhány hét múlva már elérhetőek lesznek központunkban az ultrahangos vizsgálatok, a gyermek-pszichiátriai, a sebészeti és az ortopédiai szakrendelések is.

Forrás: Residence Medical

Laborvizsgálatainkról

A képalkotó eljárások (ultrahang, CT, MR, röntgen) mellett ma a laborvizsgálatok nyújtják a betegségek diagnosztizálásához és kezeléséhez szükséges legtöbb információt. Egyetlen vérvétellel ma már több ezer paraméter meghatározása lehetséges. Ezeknek az értékeknek az eltérése sok esetben -még a tünetek megjelenése előtt- előre jelzi a betegségek kialakulását, ezért kiemelt fontosságú diagnosztikai és prevenciós vizsgálati módszer. Évente egy laborvizsgálat minden felnőtt embernek javasolt, hiszen sokkal jobb megelőzni a betegséget, mint betegként megpróbálni visszanyerni korábbi egészségünket.

Forrás: Residence Medical

Együttműködésünk eredményeként, a SYNLAB kiemelt magánvérvételi partnereként pácienseinknek több ezer féle vizsgálat elvégzésére van lehetőségük (pl.: ételallergia, genetikai vizsgálatok, tumor markerek). A Synlab Európa és Magyarország egyik legnagyobb labordiagnosztikai szolgáltatója. Hazánkban évente 45 millió vizsgálatot végeznek el laboratóriumaikban.

Forrás: Residence Medical

A vizsgálatok menete

A vérvételhez nincs szükség beutalóra és a pácienseinknek várakozniuk sem kell. Online felületen vagy telefonon foglalhatnak időpontot. Egy átlagos vérvétel adminisztrációval együtt 10-15 percet vesz igénybe. A vérvételt követően a levett minták pár óra múlva már a budapesti laborba kerülnek, ahol a legrövidebb időn belül megtörténik azok kielemzése, de vannak minták, melyek akár Németországig is utazhatnak kiértékelésre. Az elkészült leletek a megadott határidőn belül elektronikusan küldjük el a páciens által megadott e-mail címre.

Szakrendeléseinkre telefonos időpontfoglalást javaslunk, mert annak időtartalma a vizsgálatok típusától függően változhat.

Forrás: Residence Medical

Innovatív termék, újdonság és egyben egy nagy segítség: a VÉNASZKENNER

A Residence Medicalnál kiemelten fontosnak tartjuk az innovatív technikák itthoni megjelenését és azok alkalmazását. Ezért büszkén mutatjuk be egy országosan is ritkaságnak számító, de nálunk már elérhető eszközt, a vénaszkennert. Működésének lényege, hogy a páciens bőrére a készülék kivetíti még a 80%-ban láthatatlan vénáinkat is, segítve ezzel a vérvételt végző asszisztens munkáját. A vénaszkenner használatával jelentősen megnövekszik a sikeres első szúrás ok valószínűsége, így annak sem kell aggódnia a tűszúrás miatt, aminek a nehezebben elérhető vénái miatt eddig rossz tapasztalatai voltak a vérvételnél.

Forrás: Residence Medical

Számunkra az a legfontosabb, hogy a hozzánk betérő páciensek egyetlen percig se szorongjanak, hanem kellemes élménnyel, elégedetten távozzanak. Várunk mindenkit, akinek fontos az egészségi állapotának megőrzése, és annak rendszeres ellenőrzése- fejezte be gondolatait Lavicska Kálmán ügyvezető.