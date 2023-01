Érezted már úgy, hogy nem vagy jó helyen? Hogy az, amit csinálsz, valójában nem neked való? Esetleg van már egy, netán két szakmád, de tovább képeznéd magad? Akkor a megújult szakképzési rendszer pont neked szól, hiszen az első két ingyenesen megszerezhető szakma mellett jogosult vagy egy szakképző intézményben szervezett (rövidebb ciklusú) szakképesítés megszerzésére is (amennyiben ez az első, szakmai képzésben megszerezett szakképesítésed lesz). Jó hír, hogy a szakmai képzés nincs tanévhez kötve, így az bármikor indítható, a képzés időtartamát az óraszám és a képzés intenzitása határozza meg. Hogy munka vagy egyetemi tanulmányok mellett jelentkezhetsz-e a Debreceni Szakképzési Centrumhoz? Még szép, hiszen a képzéseiket a munkavállalók időbeosztásához igazítják, a képzési alkalmakat hétköznap délután-este és hétvégén (szombat) szervezik, és számos képzés esetében nyitottak a távoktatásra is. Sőt, a korábban az OKJ-s rendszerben szerzett bizonyítványok sem zárják ki, hogy valaki részt vegyen szakmai képzésen.

Népszerű karrierutak

A Debreceni Szakképzési Centrum színes képzési palettával várja azokat, akik rövid idő alatt szeretnének valami újat tanulni, esetleg bővítenék ismereteiket.

Rendkívül keresett a cégek körében a PLC programozó. Ő az a szakember, aki a berendezésekhez, folyamatokhoz, technológiákhoz, célgépekhez PLC programot tervez, grafikus és szöveges programnyelveken programot ír, módosít, tesztel. Az általa készített programnak meg kell felelnie a szakmai, biztonságtechnikai és a munkavédelmi követelményeknek. Ajánlott ez a képzés mindenkinek, aki ért a számítógépekhez és szeretné a mindennapokban is kamatoztatni ezt a tudást. Javasolt továbbá azoknak, akik szívesen programoznak, és akikhez közel áll az ipari környezetben történő munkavégzés.

De itt van például a munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző, aki több területen lát el humánerőforráshoz kapcsolódó feladatokat. HR feladatai közé tartozik az emberi erőforrással való gazdálkodás, a munkavállalók, a munkáltató, az érdekképviseletek közötti kapcsolattartás. Ellátja az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Tájékoztatja a munkavállalót az érvényesíthető kedvezményekről, pótszabadságról, nyilatkoztatja a kedvezmények igénybevételéről. A Munka Törvénykönyve által meghatározott nyilvántartáshoz szükséges adatokat összegyűjti, és adatokat továbbít feldolgozás céljából. Bérszámfejtéssel kapcsolatban ellátja a HR által megadott adatok alapján a havi bérszámfejtési feladatokat, eleget tesz a jogszabály által előírt bejelentési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek. Ajánlott azoknak a fiataloknak, akik szeretnének összekötő funkciót ellátni a munkavállalók, a vezetők és a hatóságok között. A munkakör nagy felelősséget és komoly, megalapozott, illetve naprakész tudást igényel.

Remek lehetőség az élelmiszer eladói munkakör. Az élelmiszer eladó elsődleges feladata, hogy tájékoztassa és kiszolgálja a vásárlókat. Kreatívan, ízlésesen, mindig a legjobb minőséget biztosítva, a szezonalitásnak megfelelően helyezi ki a termékcsoportokat. Tudatos szakemberként, digitális eszközök használatával biztosítja a készletpontosságot, a helyes fogyasztói ár feltüntetését. Szakszerűen kezeli a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket. Ajánlott azoknak a fiataloknak, akik számára fontosak az elégedett vásárlók, minőségre és precíz munkavégzésre törekednek és szeretnek kommunikálni.

Számos előny

Az első szakképesítésedet ingyenesen szerezheted meg, de mi van akkor, ha már rendelkezel eggyel? Emiatt sem kell aggódnod, hiszen ha szükséged van rá, akkor a képzési díj fedezésére képzési hitelt is igényelhetsz. Arról nem is beszélve, hogy debreceniként vagy hajdú-bihar vármegyeiként számos előny vár, hiszen az ország második legnagyobb városában a munkalehetőségek szinte végtelen tárháza tárul a friss szakképesítéssel rendelkezők elé is. Ám arról ne feledkezz meg, hogy a sikeres vizsga eredményeként kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

Fontos továbbá az is, hogy az adott szakképző intézmény szakmai programjában meghatározottak szerint, az intézmény igazgatójának döntése alapján lehetőség van a korábbi tanulmányok, megszerzett ismeretek és gyakorlat beszámítására, és ezáltal a képzési idő rövidítésére.

Ha szeretnél egy új szakképesítést szerezni, tájékozódj a képzésekről a Debreceni Szakképzési Centrum weboldalán, vagy fordulj bátran a DSZC Ügyfélszolgálati Irodájához, ahol készséggel válaszolnak minden kérdésedre!