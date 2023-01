Miért nehéz felnőtteknek ajándékot találni?

A gyerekek esetében mindig könnyebb a dolgunk, mert sokkal könnyebben fogalmazzák meg a vágyaikat, annál is inkább, mert ők nem tudják megvenni maguknak, ami megtetszik nekik. Esetükben a választék is nagyobb, mert a boltok hatalmas kínálattal várják a lányokat és a fiúkat is korosztálytól függetlenül, így nehéz olyat venni, amivel ne tudnának mit kezdeni.

A felnőttek általában megveszik maguknak, amire szükségük van, úgyhogy karácsonykor leginkább csak arra építhetünk, hogy vannak olyan dolgok, amikre az illető vágyik, de mivel józan eszével feleslegesnek tartja, nem veszi meg magának. Gyűjtők esetében ilyen lehet egy Marvel-ajándék, egy óra vagy akár egy újabb tartozék a horgászfelszerelésbe. Szerencsére ezeken túl is lehet válogatni a lehetséges ajándékok közül!

Játékok, amiknek felnőttek is örülnek

Egy jól kiválasztott játékkal nem lőhetünk mellé, mert a legtöbb felnőtt szeret játszani, legfeljebb csak elfeledkezik róla. Rengeteg többszemélyes társasjáték van, de akár kétszemélyes verziókat is találhatunk, így nem kell mindig arra várni, hogy összegyűljön egy baráti társaság.

Nyelvi játékok

Sokan szeretik összekötni a kellemest a hasznossal, és olyan elfoglaltsággal tölteni az időt, mely által tanulnak is valamit, mialatt jól szórakoznak. Erre kiválóak a különböző nyelvi társasjátékok. Ezek közül az egyik legnagyobb klasszikus a Scrabble és a Betűtorony.

Ezen kívül kifejezetten izgalmas játék a Tick Tack Bumm, melynek során egy bombát tartanak a játékosok a kezükben, és mialatt nyelvi megoldásokon gondolkoznak, izgulhatnak, hogy ne náluk robbanjon a bomba. Hasonló a Tabu nevű játék is, ahol egy kifejezést kell körülírnunk úgy, hogy öt bizonyos, hozzá kötődő szót nem használhatunk. A magyar nyelvet előszeretettel művelőknek ideális ajándék!

Mozgalmas társasok

Aki a mozgalmas társasokat kedveli, az is számtalan közül választhat, ugyanis több fantáziavilágban játszódó játék is létezik. Akár film- vagy sorozat ihlette darabokat is találhatunk, úgyhogy érdemes körülnézni, mert rajongóknak különleges Marvel-ajándékokra tehetünk szert a társasjátékok között is, de a hagyományos Monopoly is számos témakörben megjelent már, így bőven van választék!

Marvel-ajándékok

Sok mindenből ki lehet nőni, de a szuperhősökből aligha! Felnőtteknek is ideálisak lehetnek a Marvel-ajándékok, amik lehetnek különböző figurák, amik nemcsak díszíthetnek, hanem funkciókat is elláthatnak, ugyanis van köztük kontrollertartó, samponos flakon és persely vagy sütitartó is! A különböző kirakósok is elérhetőek, amin akár az összes szuperhős szerepel. Miután az ajándékozott kirakta, egy keret mögé téve és a falra helyezve akár a lakás dísze is lehet a karácsonyi ajándékból.

Videójátékok

A videójátékok is sokak életét végigkísérik, legyen az számítógépes játék, vagy Wii-n, Nintendón és Play Stationön játszható darabok. Karácsony előtt jó eséllyel kijönnek a legújabb játékok, úgyhogy ha ismerjük az ajándékozott ízlését, nem hozhatunk rossz döntést.

Retró játékok

A felnőttek bizonyosan szívesen nyúlnak vissza kedvenc gyerekkori játékaikhoz, még ha maguktól nem is kérnék ajándékba! Nézzünk körül antik termékeket forgalmazó oldalakon, hiszen akár a ’60-as évektől kezdve belefuthatunk különböző tárgyakba. Ilyen esetben az sem feltétlenül baj, ha már nem működik az adott darab, ugyanis sok esetben eszmei értéke nagyobb, mint az, hogy ugyanúgy használható legyen, mint annak idején.

Mi mást adhatunk még?

Ezeken az ajándékokon túl is adhatunk hasznos meglepetést felnőtteknek: kozmetikai szerekből összeállított csomagot, fűszereket, tea- vagy kávéféléket, csak a fantáziánkra és az ajándékozott ízlésére van bízva, hogy mi mellett döntünk. A legjobb megoldás, ha megkérdezzük, hogy az érintett mire vágyik, így biztosak lehetünk benne, hogy nem kell kerülgetnie, amit a fa alatt talál.

Minden felnőtt volt egyszer gyerek, ezért mindig jó ötlet lehet visszanyúlni a gyerekkorba és játékot tenni a fa alá. Akár többszemélyes, akár egyéni, a lényeg az, hogy örömet okozzunk vele! Ha jól választunk, biztosak lehetünk benne, hogy ajándékunk állandó szereplője lesz a megajándékozott életének!