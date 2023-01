A következőkben körüljárjuk, mire kell odafigyelnie annak, aki alacsony jövedelemmel rendelkezve is szeretne gyorsan, egyszerűen és biztonságosan számlát nyitni.

A bankszámlanyitás folyamata

Az online bankszámlanyitás egyszerű és kényelmes folyamat, hiszen csak pár percig tart és otthonról is elvégezhető. Ezzel ráadásul megspórolhatjuk a bankfiókba való utazást, sorban állást és felesleges várakozást, valamint speciális online bankszámlanyitási kedvezményeket is kaphatunk a kiválasztott banktól. A személyes igényeinkhez és pénzügyi helyzetünkhöz illeszkedő bank felkeresése után csak kiválasztjuk a nekünk leginkább megfelelő számlatípust, bemutatjuk a számlanyitáshoz szükséges dokumentumokat, szelfikészítéssel vagy videós kapcsolaton keresztül azonosítjuk magunkat, kitöltjük adatainkkal az űrlapot, és már készen is vagyunk. Személyes ügyintézés esetén a folyamat hasonlóan átlátható és egyszerű, ám sokkal időigényesebb, ezért manapság egyre többen választják az online számlanyitás lehetőségét.

Sokan úgy gondolják, alacsony jövedelmük mellé egyáltalán nincs is szükségük bankszámlára. Legfőképpen a bankokkal szembeni bizalmatlanságot, korábbi rossz tapasztalatokat vagy pénzügyi stabilitásuk hiányát emelik ki ennek okaként. Bele sem gondolunk, hogy manapság már nagyobb költsége lehet annak, ha nem rendelkezünk bankszámlával, mint annak, hogy fenntartunk egyet.

Milyen költségei vannak, ha nem rendelkezünk bankszámlával?

Amennyiben napi szinten használunk folyószámlát vagy megtakarítási számlát, talán természetesnek vesszük az ezeknek köszönhető gyors és kényelmes pénzmozgást. A befizetések, átutalások és biztonságos fizetések, valamint a pénzfelvétel és a hitelkeret igénybevétele is megszokott dolog. Azonban, ha nem rendelkezünk saját bankszámlával, akkor ezeknek a műveletnek bizony extra költségei vannak. Ilyenek például az átutalási és befizetési díjak, vagy éppen a csekkbeváltási felár, amennyiben azonnal készpénzre szeretnénk váltani.

Ezek a költségek ráadásul szinte mindig magasabbak, mint egy bankszámla fenntartási költségei, ezért még alacsony jövedelem mellé is jobban megéri bankszámlát nyitni, mint kizárólag készpénzes megoldásokra támaszkodni.

Erre figyeljünk, ha alacsony jövedelem mellett nyitunk számlát

A bankszámlák költségei felhasználónként eltérőek lehetnek, de a havi fenntartási és használati díjtól kezdve a folyószámlahitelig és a pénzfelvételi díjakig sok mindent tartalmazhatnak. Bár ezek az apró költségek elsőre névlegesnek tűnhetnek, összeadva már komoly tételnek számíthatnak. A jó hír az, hogy könnyen elkerülhetjük őket, ha előre tisztában vagyunk lehetőségeinkkel.

Számlavezetési díj

A legtöbb bank havi díjat számol fel azért, hogy náluk vezethessük pénzügyeinket. A fenntartási vagy számlavezetési díjakat úgy csökkenthetjük, ha ugyanannál a banknál nyitunk folyószámlát és megtakarítási számlát is egyszerre, vagy ha minimális egyenleget folyamatosan ott tartunk számlánkon. Egyes esetekben elegendő a számlavezetési díj csökkentéséhez, ha minden hónapban rendszeresen van beérkező jóváírás a számlánkon – például, ha munkabérünket a számlára utalva kapjuk.

ATM-díjak

A bankok által felszámított ATM-díjak gyorsan összeadódhatnak, ha gyakran veszünk fel készpénzt automatából. Havonta 2 alkalommal, összesen 150 000 Ft összegig beszélhetünk ingyenes készpénzfelvételi lehetőségről, ezen túl ugyanis minden egyes alkalomért fizetnünk kell.

Átutalási díj

Az átutalások gyors módjai a pénzmozgásnak készpénz használata nélkül, de a kényelemért fizetnünk kell. A bankok általában minimális összeget számítanak fel belföldi és nemzetközi átutalásokért egyaránt.

Korai számlazárási díj

A túl korai számlazárásnak is megvannak a maga következményei, hiszen a bankok különböző határidőkkel rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig kell nyitva tartanunk számlánkat, mielőtt ingyenesen lezárhatnánk. Mindig ellenőrizzük, hogy mik a bankunk szabályai, mielőtt továbblépnénk egy kedvezőbb banki ajánlat felé korábbi számlánk megszüntetésével.

Mindig tájékozódjunk alaposan!

A számunkra megfelelő bank kiválasztásához vegyük figyelembe jelenlegi pénzügyi helyzetünket és jövőbeli igényeinket mind banki szolgáltatások, mind fenntartási díjak tekintetében! Ezután kezdhetjük el keresni az ideális pénzintézetet, ami a nekünk megfelelő számlatípusokat, termékeket, szolgáltatásokat és kiegészítő funkciókat kínálja.

Bármennyi jövedelemmel is rendelkezünk, egy bankszámlanyitással csak jól járhatunk, hiszen megspórolhatjuk azokat a költségeket, amelyekkel számla nélkül szembesülnénk. A számlanyitással és fenntartással kapcsolatos díjakat pedig néhány egyszerű szokás betartásával csökkenthetjük, ezzel biztosítva magunknak pénzügyi mozgásteret és függetlenséget.

