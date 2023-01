Éppen ezért, a kikapcsolódás vagy sportolás mellett egyre többen választják bevásárlásra vagy munkába járásra is a kerékpáros közlekedést. De mely típusok a legjobbak ilyen célokra? Mostani bejegyzésünkben ennek járunk utána!

Kerékpárok városi használatra

A kerékpár tehát rendkívül hasznos közlekedési eszköz, gyorsan eljuthatunk vele a kívánt célhoz, külön utakon, sávokban haladhatunk és jó esetben még a közelben is könnyedén leparkolhatunk. Az alacsony karbantartási igények mellett a bicikli használatához nem szükséges üzemanyag, az nem jár károsanyag-kibocsátással és sokszor kevesebb korlátozás vonatkozik rá, mint a gépkocsikra.

Rengeteg típusa mind különböző körülmények közé készült: más szükséges extrém sportok űzéséhez és többnapos túrák megtételéhez és megint más a városi közlekedéshez. Nézzünk is meg 3 típust, amely az utcai forgalomban is jól megállja a helyét!

City kerékpárok

A city kerékpárnak már a neve is beszédes, magyarul városi kerékpárt jelent, így ha utcai forgalomra keresünk alkalmas típust, szinte lehetetlen nem ezzel kezdeni a felsorolást. Kifejezetten a városban való közlekedésre tervezték, ezt a célt szolgálja a jármű egész szerkezete, kialakítása.

Ilyen az alacsonyabb átlépésű váz, amelynek köszönhetően elegánsabb öltözetben vagy akár szoknyában is gond nélkül felpattanhatunk rájuk. A magasabb, hajlított kormány pedig kényelmes, egyenes testtartást követel meg használat közben, ráadásul kifejezetten könnyű róla hátrapillantani. Ehhez ugyanis nem kell a teljes törzsünkkel megfordulni, elegendő csak a fejünket hátrafordítani, ami kifejezetten előnyös forgalmasabb útszakaszokon.

Arról pedig, hogy a városi használatra igazán praktikus megoldást jelentsen, az olyan hasznos kiegészítők gondoskodnak, mint a csomagtartó, a duplafalú felni, a sárvédő vagy az alapfelszerelésként a biciklihez tartozó lámpa. A városi kerékpárok lehetnek 1, illetve 6-7 sebességesek, így értelemszerűen nem ezek a leggyorsabb közlekedési eszközök, valamint egy meredekebb kaptatón is jobban teljesíthetnek más típusok. Ha viszont kifejezetten a városi közlekedést nézzük, az egyik legjobb megoldást jelentik.

Fixi kerékpár

Más néven futárkerékpárként is ismerhetjük ezt a típust, amiből egyből gondolhatjuk, hogy nem a nehéz hegyi terepekre készülnek ezek a típusok. Éppen ellenkezőleg, annyira egyszerű az egész jármű, hogy szinte csak lankásabb utakon tesznek hasznos szolgálatot. Ott viszont nagyon is hatékonyak: könnyű és egyszerű szerkezete mentes minden extrától, nincsen rajta teleszkóp, csomagtartó és még váltó sem, hiszen csak egyetlen fokozattal rendelkeznek, így súlyuk kifejezetten könnyű. Ráadásul egyszerűségük miatt még a tolvajok számára sem vonzóak.

Irányítását viszont még a tapasztalt bringásoknak is meg kell szokni. Két legérdekesebb különleglegessége, hogy a tekeréssel nem lehet leállni, viszont hátrafelé is lehet vele haladni. A mechanika ugyanis a hátsó agyra kerül rögzítésre, így amíg a jármű mozgásban van és a kerék forog, addig a pedál sem áll meg. Ráadásul ha hátrafelé hajtjuk a pedált, a kerékpár is ebbe az irányba fog elindulni. Ha viszont sikerül ráérezni az ízére, remek társunk lehet a városi utakon is.

Trekking kerékpár

A trekking kerékpár kicsit kilóghat ebből a sorból, hiszen nem kifejezetten városba készült. Sőt, elsősorban hosszabb utak megtételét szolgálja, a nagyobb távolságok is kényelmesen megtehetők segítségével, éppen ezért túra- vagy komfortkerékpár néven is találkozhatunk vele. Ugyanakkor számos olyan tulajdonsága van, amelynek köszönhetően az utcai forgalomban is megállhatja a helyét.

Használata kimondottan komfortos: nagyobb átmérőjű kerekek, hajlított és állítható kormány jellemzi, a nyeregszár pedig általában teleszkópokkal felszerelt, amely kellemes rugózást biztosít földutakon vagy macskakövön. Ha rendszeresen ilyen terepeken is vezetnek az utunk, például amíg a városba érünk, akkor érdemes megfontolni a trekking kerékpár használatát.

Egyfajta arany középutat jelentenek az országúti és a hegyi kerékpár között: sem nagy sebesség elérése, sem hegyi utak kaptatóira nem alkalmas, viszont a trekking kerékpárral a közepesen nehéz terepeken, például murvás úton is remekül lehet haladni. A sárvédő, a láncvédő és a csomagtartó pedig olyan extrái amelyeknek városi körülmények között is hasznát vehetjük.

Megjelenésében inkább eleganciára, mint sportosságra törekszik, így ideális választás lehet akár munkába járáshoz is. Ha pedig nemcsak városban használnánk, hanem szabadidőnkben kicsit nehezebb, de nem túl extrém terepekre is elkalandoznánk, akkor remek kettő az egyben megoldást jelenthet.

Mire figyeljünk az utcai forgalomban?

A közlekedési szabályok ismerete és betartása nemcsak alapvető követelmény, hanem érdemesebb még kicsit óvatosabban, előzékenyebben közlekedni a lehetőségekhez képest.

A fényvisszaverő, az első és hátsó lámpa kötelező felszerelések, emellett elengedhetetlen a bukósisak használata is, valamint a térdvédő, a fényvisszaverő mellény vagy a csíktapaszok is hasznos kiegészítők lehetnek. Azt is tudnunk kell, hogy a KRESZ szerint két fékkel felszerelt kerékpárral vehetünk részt a közlekedésben - a fixi kerékpárokról ez sokszor hiányzik, ezért erre minden esetben figyeljünk oda, mielőtt kihajtanánk a forgalomba!