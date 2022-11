Manapság alig van olyan üzlethelyiség, ahol ne találkoznánk akciós cédulákkal, plakátokkal. Rikító zöld, citromsárga vagy vörös papírok igyekeznek felhívni figyelmünket: itt és itt, ezt és ezt vehetjük olcsóbban, mint máskor. Persze odamegyünk, megnézzük a portékát, elgondolkozunk az áron, majd a legtöbbször visszatesszük. Természetesen a csalogató üzenetet nagybetűvel írják: 20-30-50%. A kedvezményes ár feltételei kisebb betűkkel „írandók”: csak a második termék ára, csak a legolcsóbb termék ára, vagy csak törzsvásárlók számára kedvezőbb az ár.

Már a magyar vásárlóközönség tudatába is beivódott, hogy november végén Black Friday akciókra számíthat. Ezért érdemes lehet várnunk novemberre, ha valami komolyabb összeget szánnánk egy-egy dolog megvásárlására. Az igazán szemfülesek árjegyzéket készítenek előre, megnézik mikor, hol és mennyiért volt kapható a kiszemelt termék. Csak azt a leértékelést hiszik el, amiről megbizonyosodtak, hogy valós. (Bár a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ígéri, hogy ellenőrzéseket tart és betartatja az Európai Unió árcsökkentésre vonatkozó szabályait, jobban tesszük, ha a dolgok elébe megyünk és tényleg összehasonlítjuk az árakat vásárlás előtt.)

A Black Friday akciós időszakot vállaló, hirdető üzletek nem restek minden lehetőséget megragadni, hogy tudassák potenciális vásárlóikkal a leértékeléseket. Nézzük csak meg például az eMAG Black Friday hirdetményét. Látunk olyan dolgot, amit meg kell vennünk? Szükségünk van arra vagy csak a leértékelés mértéke olyan nagy, hogy nem lehet kihagyni?

Forrás: Pixabay

Léteznek olyan üzletek a világon, ahol el lehet érni nagyon jó leértékeléseket. Kuponokat, kedvezményeket kombinálni és akár ingyen kihozni egy holmikkal teli bevásárlókocsit. Sajnos magyarországi cégek nem tartoznak ide.

Magyarországon elérhető szolgáltató viszont akad, egy nagyon jó példa az extrém leértékelésekre a Steam nevű platform. Főleg számítógépes játékokhoz való hozzáférésről ismert a Steam, ezért egy efféle példát ragadunk ki: 2022. őszén a Battlefield 1 nevű játék hirtelen túl népszerű lett, pedig már hat éve megvásárolható volt. Az egyszerű indok: 88%-kal olcsóbban adták a hozzáférést, kerekítve 40 euró helyett 5 euróért. Persze nem mindenki szeret FPS-sel (belső nézetű lövöldözős játékkal) játszani, mint nem mindenki kedveli Moldova írásait sem. De a Steam lehetőséget ad arra, hogy két órányi játékidő letelte előtt a játékos visszaadja a hozzáférést és visszaigényelje a vásárlás összegét. Egy ilyen minőségű portékát érdemes kipróbálni 5 euróért, veszteni való nincs.

Mi van ingyen?

Semmi. Örülhetünk rövid ideig a hatósági áraknak Magyarországon, de valaki mindig megfizeti a különbözetet, valamiképpen. Például ember legyen a talpán az, aki manapság talál hatósági áras tejet a boltokban. A benzinkúton korlátozzák a vásárlás volumenét, alkalmanként legfeljebb 50 liter tölthető. Ott, ahova még szállít a MOL. Mert másik nagykereskedő már nem aktív Magyarországon. Sőt, bezártak azok a kutak, amelyeket kisebb családi vállalkozásként üzemeltettek, főleg vidéken. Mert tönkrementek a hatósági ár bevezetésétől. Gondolhatnánk, hogy ez nem a vásárló dolga, de most azok is megfizetik az egész „játék” árát, akiknek most többet kell autózniuk, hogy tankolhassanak.

Még a digitális térben sincs ingyen semmi. Ha a szürke zónás sorozatnézést, filmnézést is tekintjük, akkor is adunk valamit a szolgáltatónak. Vagy reklámot nézünk és forgalmat generálunk neki, vagy az időnket adjuk a letöltéssel, reklámkivárással. Vagy ki kell adnunk e-mail címünket, személyes adatainkat.

Visszatérve az üzemanyagokhoz… Örülünk a 480 forintos árnak, igaz? Pedig még ezt is sokalltuk 2021 előtt. Egyszerűen megszoktuk. (A járványügyi korlátozások idején még 300 Ft alatt is lehetett tankolni.) De, mint belátható, minden viszonyítás kérdése. Igen, örüljünk, míg csak a blokk árulkodik a 700-800 forintos literenkénti árról és nem a pénztárcánk.