Mindenki számára kiemelten fontos, hogy saját otthona, valamint a környezete rendezett legyen. Rendezettség alatt értjük a hulladék helyes elhelyezését, továbbá annak folyamatos elszállítását. Senki sem szereti, ha például egy építkezés miatt hetekig csak gyűlik és gyűlik a szemét, amitől már alig lehet elférni. Mindennap rengeteg hulladékot termelünk, általában ezt a saját kukánk képes kezelni, de olykor sokkal nagyobb kapacitásra van szükség.

Mikor kell a konténerrendelés lehetőségével élni?

A sittszállítás szükségességével mindenki találkozik egyszer: elsősorban mint „termelő”, aki például egy építkezést irányít, vagy saját otthonát újítja fel. Ilyenkor rengeteg hulladék keletkezik, ami hamar beterítheti a rendelkezésre álló területet. Ha nem gondoskodunk az elszállításról, akkor könnyen kellemetlenségeket okozhat, vagy lassíthatja az egész műveletet. Magánemberként még a panaszos szomszédokkal is szembe kell néznünk. Szerencsére van megoldás, ugyanis egyre könnyebben elérhető például az V. kerületben is a sittszállítási lehetőség.

A sittszállítás lehetőségével nemcsak magánszemélyek élhetnek, hanem cégek, társasházak, sőt, az önkormányzat is. Rengeteg építkezés, különböző zöldövezeti munkálatok zajlanak környezetünkben, így a konténerrendelés mára már megkerülhetetlenné vált. Ez a leggyorsabb, legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer egyben. Arra oda kell figyelni, hogy az esetek többségében az V. kerületben csak közterületen rakható le a konténer, így mindenképpen be kell szerezni a megrendelőnek egy területfoglalási engedélyt. A művelet nem bonyolult, rövid adminisztráció az egész, elég csak az V. kerületi önkormányzathoz bemenni, és mindenben segítenek.

Mit lehet sittszállítással eltakarítani?

A válasz egyszerű, de mégis nagy odafigyelés igényel: minden építkezéssel kapcsolatos hulladékot, mint például csomagolások, betonhulladék, tégla, cserép, de falevelet, faágakat is elvisznek. Mindezek mellett még bútor- és fémdarabokat is, amelyek általában lomtalanítás során keletkeznek. Viszont nem szállítható el minden: a veszélyes hulladékok, vegyszerek, olaj vagy olajos textíliák egyáltalán nem, ahogy gumiabroncsokat sem szabad kihelyezni. A megrendelés során mindig pontos információt adjunk arról, mégis mit szeretnénk elszállíttatni, ne próbáljunk elhallgatni egyes részleteket, mert az komoly következményekkel járhat.

Hogyan történik a szállítás?

A konténerrendelés nem egy zsákbamacska: nevéből adódóan egy konténer érkezik, ahova az elszállítandó hulladék bepakolásra kerül, majd el is köszönünk tőle, innentől már a szolgáltató foglalkozik vele. Az V. kerületben szinte csak ez az egy módszer létezik, mivel nagy teherjáművek egyáltalán nem tudnak közlekedni a szűk utcákban. Nem is tudnak, és nem is lehet, mivel a behajtás is tiltva van számukra.

