De az, hogy vastag pulóverbe és bélelt kabátba burkolózunk, még nem jelenti azt, hogy ne lehetnénk stílusosak. Összeszedtünk néhány uniszex kiegészítőt, amelyekkel ősszel is feldobhatod a megjelenésedet.

Egy színfolt, ami kiemeli az arcod

A sál egy igazán szuper kiegészítő, hiszen a vékonyabb darabokat az egészen enyhe időben is hordhatjuk, míg a vastagabbak kiváló komfortérzetet adnak a legnagyobb hidegben is. Azonban ennek a ruhadarabnak nem testünk melegítése az egyetlen funkciója.

Ősszel és télen gyakran viselünk sötétebb színeket, ami miatt könnyen egysíkúvá válhat a megjelenésünk. Az átlag embernek csak egy-két kabátja van, hiszen ezek a ruhadarabok drágák, ráadásul sok helyet foglalnak a szekrényben is.

Épp ezért érdemes inkább a kevés, neutrális színű kabát mellé sok-sok különböző stílusú sálat összegyűjteni. Amikor újabb kiegészítőkkel frissítjük a ruhatárat, arra sem árt odafigyelni, hogy a változékony őszi időhöz mérten szerezzünk be vékonyabb és vastagabb darabokat. A színeket, mintákat és anyagokat variálva a sál egy igazi színfolt lesz rajtad, ami kiválóan kiemeli az arcod.

Jól látod, hogy milyen jól nézel ki?

Sokan nehezen élik meg, hogy romlik a látásuk és kénytelenek lesznek szemüveget hordani. Pedig egy divatos szemüveg női és férfi változatban egyaránt egyedi karaktert kölcsönöz viselőjének. Bár nem olcsó mulatság, érdemes legalább kettőt csináltatni, hogy legyen egy tartalék, ha az egyikkel történne valami.

Ezt kihasználva – legyen a szemüvegkeret férfi vagy női – érdemes különböző stílusok közül válogatni, így amellett, hogy a látásunkat javítja, még divat kiegészítőként is funkcionál.

Forrás: canva.com

Bár számos férfi szemüveg jól áll nőknek is (és vice versa), azonban az urak esetében többnyire nagyobb a fejméret és mások az arc arányai is, a szemüveg férfi változatai máshogy vannak méretezve. Az optikai szaküzletekben gyakran márkánként vannak kiállítva a különböző kategóriákba tartozó darabok.

Emellett a női szemüveg keretek között több a színes, feltűnő modell, de összességében a szemüveg mindenféleképpen egy igazi uniszex kiegészítő, ami feldobja a szürke, őszi hétköznapokat.

Praktikusan divatos

Akár a hátadon, akár a kezedben, netán a válladra akasztva hordod, a táska egy nélkülözhetetlen kiegészítő. Uniszex, hiszen az apró retikülökön túllépve számos olyan táska készül, amibe bárki boldogan pakolja bele személyes holmiját.

Mivel – férfiak és nők egyaránt – sokan hordanak magukkal telefontöltőt, laptopot és más digitális eszközöket, a szeszélyes őszi időben kiemelten fontos, hogy legyen a ruhatárunkban néhány praktikus darab, ami esőben is megállja a helyét.

A laptopok méretére szabott praktikus táskák esetében is egyre több hangsúly kerül az esztétikumra, így nem kell lemondanunk a divatosságról a funkció javára. Jellemzően hátizsákokról beszélünk, de számos olyan modell is kapható, amelyet a vállunkra akasztva vagy kézben is hordhatunk.

Egy ilyen, méretesebb táska nem olcsó, ezért kiválasztásakor érdemes figyelni arra is, hogy az összes őszi ruhánkhoz jól passzoljon. Természetesen nem csak erre a célra használjuk ezt a kiegészítőt, hiszen a sálhoz hasonlóan a táska is egy olyan divatcikk, amelyből a méret és színvariációk igazán változatosak, így könnyedén feldobhatjuk velük az őszi outfitet.