Az étkező világításának megtervezése

Mint minden helyiségben, így az étkezőben is meg kell tervezni az elhelyezendő világítástechnikai eszközök körét és helyét. Természetesen a már meglévő lámpák is átrendezhetőek az ideális fényviszonyok megteremtése érdekében. Az étkezőasztalnál jogos elvárás, hogy a mindenki megfelelően lásson.

A mindennapi családi étkezések, a névnapok, a születésnapok, az évfordulók, és ünnepek itt zajlanak, így korántsem mindegy, hogy mi szolgáltatja a fényt. Jó választás lehet egy mennyezeti lámpa vagy néhány falikar, de éppenséggel egy optimálisan elhelyezett csillár is kiválóan ellátja a feladatát. Itt már valóban az lesz a döntő, hogy neked és a családodnak melyik a szimpatikusabb.

A lámpák kínálata széles, nem lesz egyszerű dönteni

Az étkezőben használható lámpák kínálata hatalmas, ami jó, mert így az ízlésednek, az otthonod stílusának megfelelőt tudod kiválasztani. Érdemes minél több alternatívát mérlegelni, mert a tökéletes döntést csak így hozhatod meg. Készíthetsz a különféle típusokról akár egy előny-hátrány listát is, amiben minden jellemzőt figyelembe tudsz venni (stílus, szín, anyag, forma, trendek).

A megfelelő lámpa kiválasztása az étkezőbe több szempontból is fontos:

A lámpák bár hétköznapi eszközöknek számítanak, mégis nagyban hozzájárulnak az egész lakás enteriőrjéhez. Egy rossz forma vagy szín azonnal le tudja rontani az összképet.

A fényforrások jellemzői sem mellékesek, hiszen a színhőmérsékleten és a fényerőn is sok múlik: nevezetesen egyaránt hatással vannak a lelkiállapotodra és a hangulatodra. Nem jó a túl erős vagy a túl hideg fény, ahogy a túlságosan hangulatvilágításba átcsapó megoldás sem.

Az adott tevékenységet is érdemes figyelembe venned – a hal fogyasztásához például nem elegendőek az “alig-fények”.

Mi a jelentősége a fényforrásoknak?

Nagyon is sok. Az étkezőben is célszerű a LED-es technológiát választanod, mert amellett, hogy ezek a lámpák költséghatékonyak, energiatakarékosak, még kifejezetten hosszú élettartammal is rendelkeznek a sok más egyéb előny mellett.

Az étkezőbe olyan lámpa kell, ami amellett, hogy kellő módon megvilágítja a szükséges pontokat, még hangulatos fényt is biztosít egy kellemes vacsorához – azaz jól látsz, de nem kell a nagy fény miatt hunyorogni sem.

Az étkezőben elhelyezett csillár akkor tökéletes, ha jól illeszkedik az étkező és az asztal nagyságához. A kisebb étkezőknél jól funkcionálnak az egy vagy két izzóval felszerelt darabok, míg hosszabb asztalnál már a három-, négy-, de akár nyolc izzós változatok is bevethetőek. A stílushoz igazodó függesztékek nagyon szépen mutatnak akkor is, amikor éppen nem kapcsolod fel őket.

Válassz te is olyan lámpát, csillárt az étkeződbe, amely a funkciója mellett esztétikus és dekoratív darab!