Az állólámpa és az abból eredő világítás minden helyiség egyik fontos elrendezési pontja. Az állólámpának két funkciója is van, amelyek igényeink szerint váltakoznak. Az első funkcionális: azt szeretnénk, hogy a lámpánk megvilágítsa a környéket. A második a reprezentatív rendeltetés. A formák, anyagok és fazonok széles választéka azt jelenti, hogy az üzletek kínálatából biztosan a megfelelő modellt fogjuk kiválasztani. Fából készült, skandináv stílusú lámpák a hálószobába, hangulatos fényt adva, vagy spotlámpák a tér irányított megvilágítására. A modern állólámpák kínálata óriási. Hogyan válasszunk?

Állólámpák a hálószobába

Sok otthonban az állólámpa a lakberendezés kardinális eleme. Többnyire a nappaliban vagy a hálószobában kap szerepet. A hálószobában, komoly? Első blikkre furcsának tűnhet, de ha jobban belegondolunk, akkor tényleg van jogalapja: abban a szobában, ahol alszunk, tökéletesen működhet egy állólámpa. Diszkrét, spot fényt sugároz, amely eszményi hatással lesz a belső tér meghitt hangulatára, és kiemeli a stílusát is. Egy hálószoba-állólámpa akár a felső világítást is teljesen helyettesítheti, amire valójában ebben a helyiségben nincs is igazán szükség. De amennyiben csak egy kis díszítő nüanszot keresel a hálóba, gondoltál már egy állólámpára? Ha nem, akkor itt az ideje! Az arukereso.hu állólámpa kategóriájában remek lehetőségeket találsz, mert a piac legjobb modelljeit válogatták ki neked. Mivel a dizájn kardinális kérdéskör, kizárólag csak a legszebb darabok kerültek a virtuális polcaikra. A választékban megtalálhatóak például a modern hálószobai állólámpák, ahol az ötlet, a fantázia és az eredeti dizájn számít leginkább. Ilyenek például a LED panelek, de olyan alternatívákat is találhatsz, amelyek egyáltalán nem hasonlítanak egy állólámpára. A vintage vagy retró stílusú világítás is meglepő és hangulatos fényt adhat a hálószobának. A New York-i, boho- vagy loftesztétika kedvelői is kedvükre válogathatnak. Tégy egy próbát!

Állólámpa – mert soha nincs elég fény

A beltéri világítás nagyon fontos szerepet játszik minden otthonban. Nemcsak azért, mert biztosítja a láthatóságot, de befolyásolja a felhasználók hangulatát is. Éppen ezért tényleg érdemes figyelmet fordítani a jó lámpák tárházára. A mennyezetről lógó bázis világítótestek nem biztos, hogy elegendőek a helyiség egyetlen fényforrásaként. És itt jön képbe a padlón elhelyezhető állólámpa, ami hatékonyan megvilágítja a belső teret. Nekik köszönhetően könnyedén kiegészíthető az otthon alapvilágítása. Az állólámpák egy kiválasztott terület irányított megvilágítására is ideálisak. Ha nem akarod, vagy egyszerűen nem tudod felkapcsolni a fő fényforrást, az állólámpa a tökéletes megoldás. A megfelelően kiválasztott állólámpa komfortossá teszi a helyiség használatát. A lámpa ugyanakkor esztétikai kiegészítőként is szolgál. Egyedi hangulat, fényjáték, az elrendezés dizájnos kiegészítése vagy egyszerűen kényelem és funkcionalitás – mindez az állólámpák szolgáltatási portfóliója. Győződj meg róla a saját szemeddel, hogy a funkcionalitás kéz a kézben járhat az érdekes megjelenéssel, és válassz olyan állólámpákat, amelyek preferenciáid függvényében változtatják meg a belső tered légkörét.