Dr. Barcsa Lajos középiskolai tanulmányait a Mechwartban végezte, amely későbbi életére is nagy hatással volt. A debreceni iskolából egyenes út vezetett a Nehézipari Műszaki Egyetemre, ahol gépészmérnöki oklevelet szerzett, majd el is helyezkedett a szakmájában. – Öt évig dolgoztam egy kisvállalat gépüzemvezetőjeként. Egy alkalommal, amikor ellátogattam a volt iskolámba, az intézmény akkori igazgatója, Kovács Gábor igazgató úr biztatóan megkérdezte, nem lenne-e kedvem visszajönni az iskolába tanítani. A kérdést megtisztelőnek éreztem, s igent mondtam, így a következő év szeptemberétől mérnöktanárként kezdtem el dolgozni az intézményben – idézte fel.

Dr. Barcsa Lajos

A közel 115 éves Mechwart mindig is a régió egyik meghatározó iskolája volt. – Jó érzésekkel jártunk ide. Ha megkérdezték, hol tanulunk, boldogan mondtuk ki az iskola nevét, majd örültünk az elismerő tekinteteknek. Ez nem volt véletlen, hiszen az itt végzett diákok előtt több lehetőség is állt. Továbbtanulhattak valamelyik felsőoktatási intézményben, vagy az itt megtanult ismeretek alapján elhelyezkedhettek különböző vállalatoknál. A Mechwartban végzetteket mindig szerették a munkaadók. Aligha van manapság olyan szervezet vagy cég Debrecenben és környékén, amelyben ne dolgozna itt végzett diák – mondta.

Habár műszaki iskolaként tartják számon, a közismereti oktatás is nagy szerepet kap az intézményben. – Hajdan szigorú iskola volt, rendre, tisztelettudásra, az egymásra való odafigyelésre nevelt. Ma is az elődök nyomdokain igyekszünk járni. Amikor 1987-ben visszajöttem, már nem voltam kezdő mérnök, az engem korábban tanító tanárok legalább fele még itt volt. Könnyű volt ide megérkezni, mert szeretettel fogadtak, segítőkészek voltak velem. Nagyon örültem, hogy a volt tanáraimmal egy tantestületben dolgozhatok. Jó iránymutatást adtak ehhez a pályához, a műszaki ismeretek után megtanítottak a tanítás mesterségére is.

Dr. Barcsa Lajos az iskola tizedik igazgatója, 2002-től vezeti az intézményt. Az igazgatói megbízáshoz el kell nyerni az oktatói testület, továbbá a fenntartó bizalmát is. Nekem ez akkor sikerült, ennek örülök, szeretem ezt a munkát csinálni. A Mechwart oktatói testülete már kétszer kapta meg a Debrecen Város Közoktatásáért Díjat. Ez is jelzi, hogy a város jónak ítéli az intézményben folyó munkát. Jó egy ilyen közösség tagjának lenni, köszönet érte – vallja az igazgató.

A siker kulcsa: piacképes ismeretek

A Mechwartban a nevelést tekintik elsődleges feladatuknak, ezentúl az iskola küldetése kettős. – Az egyik feladatunk, hogy igényes közismereti, műszaki és nyelvi képzést nyújtva felkészítsük tanulóinkat a felsőfokú továbbtanulásra. Ez elsősorban a műszaki, informatikai és közgazdasági pályát jelenti, de innen bármelyik egyetemre el lehet jutni. A másik célunk olyan korszerű ismeretek átadása, amellyel gyorsan munkába lehet állni ezen a területen. Mind a továbbtanulásban, mind az elhelyezkedésben jók a mutatóink. Nagyon fontosnak tartom a környezetre való állandó figyelést, valamint a környezettel való folyamatos kapcsolattartást. Ennek érdekében módszeresen építjük a vállalati kapcsolatainkat – emelte ki.

Az igazgató felhívta a figyelmet az iskolában zajló okleveles technikusképzésre is, melynek oktatási anyagát az intézmény a Debreceni Egyetemmel közösen dolgozta ki, így a diák már technikus tanuló korában elkezdi az egyetemi tananyag egy részét tanulni.

A Mechwartban olyan alapokat adnak, amelyre később is lehet építeni. Az informatikán és a gépészeten belül nyújtanak képzéseket, de újabban nagy igény van e két területet és az elektronikát ötvöző mechatronikára is.

Panyiczki-Berényi Viktória