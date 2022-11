– Az iskolának már akkor is nagy presztízse volt, ezért nem volt egyszerű bekerülni. Éppen abban az évben adták át az új épületet, így egy teljesen új, modern intézményben kezdhettük meg tanulmányainkat. Az iskolában olyan magas szintű szakmai képzést kaptunk, hogy az osztályból sokan tudtak továbbtanulni a felsőoktatásban, illetve különböző versenyeken indulhattak. Nagyon szép emlékeim vannak ezekből az évekből, habár szigorúbbak voltak az iskolai szabályok, mint most. Iskolaköpenyt kellett hordanunk, a lányok nem festhették a hajukat és a körmüket, a fiúk pedig csak rövid frizurát hordhattak, különben az osztályfőnök elküldte őket fodrászhoz. A szabályokon senki nem ütközött meg, hiszen az 1980-as évek elején ezek teljesen átlagos elvárások voltak. Imádtam ide járni, mert azt tanulhattam, amit mindig is szerettem volna – árulta el az intézményben dolgozó tanárnő, aki gyerekkora óta a kereskedelem vonzásában élt.

Gulyásné Gróza Mária

Forrás: DSzC-archív

– Kiváló tanáraim voltak, az osztályközösség pedig nagyon klassz volt, húsz fiúból és húsz lányból állt. Erős volt köztünk a kohézió, rengeteg időt töltöttünk együtt. Jellemző volt régen, hogy a vidéki tanulók kollégiumban laktak, ezért nem csak az iskolában voltunk együtt. Minden szabadidőnket közösen töltöttük el. Mozgalmas volt az iskolai élet is: kosárlabdaszakkörre jártunk, farsangi mulatságon vettünk részt, a testvérosztályaink tagjaival pedig különböző délutáni programokon ismerkedtünk egymással. Ezek az elfoglaltságok annyira összekovácsoltak bennünket, hogy a mai napig tartó barátságok születtek – elevenítette fel a kedves emlékeket. – Három hete volt a negyvenedik érettségi találkozónk, szerencsére sokan eljöttek. A végzés óta öt évente megszervezzük, sosem maradt el egy sem.

Korszerű tudást nyújtanak

Mária több évig dolgozott a kereskedelemben, így minden ágába belelátott. Ezt követően öt évet töltött a szállodaiparban, utána tizenhat éven keresztül egy multinacionális cégnél tevékenykedett, végül a tanítás mellett döntött. – Hívtak tanítani más helyre is, de 12 évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy visszatérek a régi iskolámba. Egykori tanáraimmal kellemes volt a viszontlátás, megtisztelőnek éreztem, hogy a kollégájuk lehetek. Mindig bizalommal fordulhattam hozzájuk, segítettek a beilleszkedésben. Sajnos egy-két embert leszámítva már senki sincs itt a régi kollektívából – mondta.

Változó világban élünk, emiatt nehéz kiszámítani, hogy tíz-húsz év múlva milyen szakmákra lesz szükség. – Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a pályaorientációra, hiszen tudjuk, hogy egy tizennégy éves gyermeknek ez hatalmas döntés, ezért támogatni, segíteni kell őket ebben. Az iskolánkban tanulható szakmák mindegyike piac- és versenyképes. A lehetőségek országhatáron belül és kívül is mobilak, tehát jó szakácsra szükség van Debrecenben, a Balatonon, Budapesten és külföldön is. Távlatokban kell gondolkozni. Nem elég, hogy valaki szeret egy szakmát, azt is nézni kell, hova tud fejlődni, hogy tud majd belőle megélni – fejtette ki.

Kiváló külföldi kapcsolatok

– Az Erasmus programmal Olaszországba, Franciaországba vagy akár Németországba is el tudnak jutni a tanítványaink, így megismerhetik az adott ország kultúráját, gasztronómiáját. Nagyon jó kereskedő és vendéglátó partnerekkel vagyunk kapcsolatban szerte a megyében. Diákjaink olyan remekül felkészült oktatóktól tanulhatják meg a választott szakmák rejtelmeit, akik folyamatosan képzik magukat. Jól felszerelt tanműhelyünk, tankonyhánk, vendéglátóipari kabinetünk van. Iskolán belül és kívül is olyan lehetőségek állnak a tanulók rendelkezésére, amelyekkel utána sikeresen helyt tudnak állni a munkaerőpiacon – emelte ki Gulyásné Gróza Mária.

Szatmári Zoltán 1995-99 között járt a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskolába

– Egyszerre három szakmát - szakács, cukrász és pincér - szereztem. Számomra a szakmai ismereteken túl sokat adott ez az iskola, hiszen megtanultunk tisztelettel bánni egymással. Ezt igyekszem továbbadni a diákjaimnak is. A középiskola elvégzése után kilenc évig szakácsként dolgoztam egy üzemi konyhán, ezután elvégeztem a Szolnoki Főiskola Vendéglátó és Szálloda szakát – tudtuk meg az oktatótól, aki 2008-ban tért vissza az iskolába tanítani.

Szatmári Zoltán

Forrás: DSzC-archív

– Furcsa volt először, hogy a korábbi tanár-diák viszony helyett már kollégaként dolgozhatok együtt egykori oktatóimmal. Szerencsés voltam, hiszen ekkor még sok olyan tanár dolgozott az intézményben, akik engem is tanítottak. Az első pillanattól kezdve sok mindenben kértem a tanácsukat. Mindenki támogatott, különösen egykori osztályfőnököm, Szépfalviné Nagy Olga, akinek a módszerei, szigorúsága, gyerekközpontúsága példamutató volt számomra. Ugyanazokat a tantárgyakat kezdtem el tanítani, amelyeket annak idején ő tanított nekem – tette hozzá, majd kitért arra is, hogy az eltelt idő alatt milyen látványos fejlődésen ment keresztül az intézmény. – Az iskola, főleg a tankonyha rengeteget fejlődött a tanulóidőm óta. A berendezéseket rendszeresen cserélik, korszerűsítik, illetve egyre több teremben használunk már interaktív táblát is.

Forrás: DSzC-archív

Az oktató szerint az iskolában olyan szakmákat oktatnak, amelyek népszerűsége évtizedek óta töretlen. – Jó szakemberekre mindig szükség van, folyamatosan keresik őket a munkaadók. Cukrászként, szakácsként vagy pincérként bármikor el lehet helyezkedni a mai világban – vallja.

Ha szeretnél többet tudni az online értékesítésről, belelátnál a kereskedelmi folyamatokba vagy érdeklődsz a gasztronómia iránt és fontos számodra, hogy új kapcsolatokra tegyél szert, Téged is vár a Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola!

Panyiczki-Berényi Viktória