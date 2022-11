– 1989-ben érettségiztem, ez az időszak a politika iránt érdeklődő fiataloknak nagyon intenzív periódus volt. Lázadó fiatalok voltunk, a szó jó értelmében. Nem voltunk mintadiákok, hisz követtünk el kis csínytevéseket, amelyekre így utólag az igazgatói székből egészen különleges élmény visszatekinteni – idézte fel Szilágyi László igazgató, aki a tejtermékgyártó szak elvégzése után élelmiszeripari főiskolán tanult tovább Szegeden.

Szilágyi László

– A főiskola utolsó évében döntöttem el, hogy elvégzem a műszaki tanári képzést is. Akkoriban tombolt a munkanélküliség, a frissen végzetteknek pedig fogalmuk sem volt, hogy mi lesz velük. Én az Irinyibe kerültem kollégiumi nevelőtanárnak. Ezt követően pár évig dolgoztam az iparban, később pedig visszakanyarodtam a pedagógusi pályára. Amikor elkezdtem tanítani az iskolában, volt bennem egy kis feszültség amiatt, hogy milyen lesz majd együtt dolgozni azokkal az emberekkel, akik régen tanítottak. Nagyon jó volt a közösség, jóindulatúan álltak hozzám, segítették a fejlődésemet és a munkámat. Több olyan tanárom is volt, akik pedagógiai módszereikkel jelentősen befolyásolták hozzáállásomat a szakmához: egykori osztályfőnököm – Hüse Attiláné, Nemes Lajos és Szemán László. Büszke vagyok arra, hogy annak az iskolának lehetek az igazgatója, amely a középiskolai alma materem volt. Van olyan beosztottam, aki annak idején a tanárom volt – fűzte hozzá.

Az eltelt évek alatt az iskola tanulói és oktatói létszáma is a duplájára nőtt. – Az elődeim – Dániel Péterné és Lilik István – kiválóan látták meg a kor követelményeihez való igazodás lehetőségét. Az intézmény hetvenéves története alatt egyetlen tanévben sem szűnt meg a duális képzés. Főleg technikum, és kisebb részben szakképző iskolaként működünk. Jelenleg öt ágazatunk van: élelmiszeripar, sport, logisztika, turizmus-vendéglátás, valamint szociális.

Az intézmény közlekedési csomópontok közelében, könnyen megközelíthető helyen található. A tavalyi évben nagy energetikai felújítás zajlott, a tanulókat immár megújult arculattal fogadják. – Oktatói testületünk gyerekbarát és gyakorlatorientált. Képzési kínálatunk a tavalyi évhez képest semmit sem változott. 2023-ban négy ágazatban indítunk technikusi osztályt, illetve szakképző iskolai képzés keretében a nagy hagyományokkal bíró hentes és húskészítmény-készítő, pék és pék-cukrász szakmákat is választhatják az ide jelentkező diákok.

– Nagyon sok kedves diákkori élményem fűz az iskolához. Emberileg rengeteget kaptam itt, kiváló tanáraim voltak. A hétköznapi életben is remekül tudtam hasznosítani azokat a számviteli és pénzügyi ismereteket, amelyeket itt tanultam – emlékezett vissza Papp-Szalai Sándor, az intézmény fejlesztési és innovációs igazgatóhelyettese, aki a kereskedelem-marketing szak elvégzése után végül a bölcsészkaron tanult tovább. – Miután az egyetemen befejeztem a hároméves doktori képzést, jelentkeztem az Irinyiben meghirdetett magyar-történelem szakos állásra. Nagyon jó emlékeim voltak az iskoláról és a tanári közösségről, ezért szerettem volna ide visszatérni. Van olyan egykori tanárom – ma már kollégám –, akit a mai napig képtelen vagyok tegezni. Nem igazán lehet megszokni ezt a helyzetet, a jelenlétükben még most is sokszor előtör belőlem a diák. Előfordul egyébként olyan is, hogy nosztalgiázunk, és beszélgetünk régi emlékekről – mondta.

Az iskolában a sportképzés nagy hagyományai a mai napig élnek, de az élelmiszeripari képzés is töretlenül magas színvonalon zajlik. – Az iskola az elmúlt időszakban annyira megújult, hogy szinte rá sem lehet ismerni. Legnagyobb erőssége a szakmailag jól képzett oktatói gárda, amely rendkívül diákcentrikus, igyekeznek mindenkinek a megfelelő támogatást megadni. A tanulói közösség is összetartó és erős – fűzte hozzá Papp-Szalai Sándor.

Lukács Antal szakmai oktató az 1970-es években kezdte meg tanulmányait az iskolában, amelynek elmondása szerint akkoriban még egészen más volt a szerkezete és a felépítése. – Olyan fantasztikus tanáraim voltak, akiktől szakmailag és emberileg is rengeteget lehetett tanulni – jegyezte meg, majd hozzátette: a sors akarta úgy, hogy visszatérjen tanítani az iskolába. – Éppen a sorkatonai szolgálatomat fejeztem be 1984-ben, amikor megkeresett a volt osztályfőnököm, hogy lenne-e kedvem szakmát oktatni az iskolában. Abban az időben magas volt az élelmiszeripari képzésben tanuló fiatalok létszáma. A sok ismerős arc megkönnyítette a helyzetem, habár küzdöttem egy kis megfelelési kényszerrel. Tanárkollégáimtól az első perctől kezdve olyan támogatást kaptam, amiért a mai napig hálás vagyok – fogalmazott.

Az elmúlt évtizedekben nagy volumenű fejlesztések történtek az intézményben. – Rengeteget változott az iskola pozitív irányba, kívül-belül megújult. A diákoknak olyan képzéseket és stabil alapot próbálunk nyújtani, amelyekkel a későbbiekben is megtalálják a számításaikat: munkába állhatnak vagy továbbléphetnek a felsőfokú képzésbe. Ehhez az emberi erőforrás is rendelkezésre áll, hiszen kiváló szakemberek dolgoznak az intézményben.

