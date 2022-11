Varga Sándor László munkaközösség-vezető, gépész tagozaton végzett az intézményben.

– A Mechwart már diákkoromban is a régió nívós iskolájának számított. Én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származom, akkoriban csak azok mentek más megyébe tanulni, akik jobb képességűek voltak, és szerették a kihívásokat. A szüleimmel közösen választottuk ezt az intézményt, a döntést azóta sem bántam meg. Kiváló tanáraim voltak, akik megszerettették velem a szakmát. Ez a pályám alakulását is nagyon kedvezően befolyásolta, hiszen sok osztálytársammal együtt ilyen irányban tudtam továbbtanulni – fogalmazott.

Forrás: DSZC

Az oktatók tanításhoz és diákokhoz való hozzáállása adta a motivációt ahhoz, hogy kipróbálja magát tanárként. – 1991-ben végeztem az egyetemen, ekkor ipari területen nem volt sok lehetősége a frissen végzett gépészmérnököknek. Miután egy évet dolgoztam a szakmában, a volt osztályfőnököm révén adódott egy lehetőség, amelyet meg is ragadtam. Azóta is nagyon szeretek itt tanítani. Sajnos kevés olyan oktató dolgozik már az intézményben, akik annak idején engem is tanítottak. Velem egyidőben kezdett itt tanítani egy volt osztálytársam is, így egymást is tudtuk segíteni, de a tanár kollégáimtól is minden támogatást megkaptam. A tantestület teljes mértékben elfogadott minket, mint fiatal pályakezdő mérnöktanárokat – emlékezett vissza Varga Sándor László.

Forrás: DSZC

Az iskolában nagy váltás volt az informatikai szakirány megjelenése. – Emiatt döntöttem úgy, hogy elvégzem az informatikatanári szakot is – mondta, majd hozzátette: az iskola képzési kínálatában időről-időre új szakmák jelennek meg, ezért folyamatosan fejlődni kell. Az intézmény tanulói most is, – ahogyan régen –, tisztelettudóak, az oktatók pedig jól felkészült szakemberek.

Ha jó tanuló, szorgalmas, az informatikai vagy a műszaki terület iránt érdeklődő, idegen nyelvet is szerető, igényes középfokú ismereteket elsajátítani akaró fiatal vagy, akkor szeretettel vár a Mechwart! A teljes képzési kínálatról tájékozódj a weboldalon!

Panyiczki-Berényi Viktória