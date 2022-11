– Kertvárosi gyerekként nőttem fel, akinek gyakorlatilag minden, amivel kapcsolatba kerültem – a bolt, az általános iskola, a kultúrház, a barátok, a gyermekorvos, a játszótér és még a szülői munkahely is –, gyalog vagy biciklivel rövid idő alatt elérhetőek voltak. Ez kötetlen szabadságérzetet jelentett. Az általános iskolám nagy udvarral, fákkal, bokrokkal rendelkezett. A tanáraim közül sokakkal jó ismeretségben is voltunk, és több alkalommal az iskolán kívül is összefutottunk, így a szüleim akár azonnal is értesülhettek az iskolai eseményekről. Nagyon jó oktatóim voltak, szeretettel gondolok rájuk. Ilyen előzmények után nagy változásként éltem meg, hogy busszal, és a menetrendet figyelembe véve, ahhoz igazodva kellett intézni a dolgaimat. Ilyen változás volt a nagy, többszintes épület, a szigorúbb elvárások, az addig ismeretlen tanárok, az új tantárgyak, illetve az új közösség, akik közül senkit sem ismertem. Összegezve azt mondhatom, hogy hamar elszaladtak az évek. Kiváló tanáraim és tehetséges osztálytársaim voltak. A továbbtanulásnál, illetve a későbbiekben sem voltak problémáim – idézte fel Molnár Gábor építészmérnök-mérnök tanár, közoktatási vezető, aki úgy fogalmazott, hogy az iskolában megkapta azokat az alapokat, amelyeket a későbbiekben is fel tudott használni, illetve rájuk támaszkodva fejlődhetett. – Emberileg megerősített abban, hogy a gyermek érték, és amit ők a felnőttektől kapnak, azt látjuk majd viszont a következő generációban. Tanulni, fejlődni mindig van lehetőség, és kell is, de emellett a világ és a szép emberi értékek felé is nyitottnak kell lenni. Ezt kell megszerettetni és elfogadtatni a gyerekekkel. Ezen értékek átadásában a családnak van a legfontosabb szerepe, a tanárok partnerként tudják ezt támogatni – fűzte hozzá.

Forrás: DSZC

A tanítás gondolata akkor merült fel benne, amikor egy gyakornok kistanár érkezett az osztályba órát tartani. – Ez felkeltette az érdeklődésemet. Érdekelt az iskola tanári folyosóján található nagy, kétszárnyú üvegajtón túli tanári világa. Diákként csak odáig mehettünk, így onnan leskelődtünk befelé, hogy jön-e a keresett oktató. Ezen előzmények után volt lehetőségem, és tudtam is élni vele. Most már tudom, milyen a nagy, kétszárnyú üvegajtón túli tanári világa. Jó érzés, és egyben érdekes is együtt dolgozni azokkal a kollégákkal, akik néhány évvel ezelőtt még tanítottak. Sajnos néhányan már nincsenek közöttünk. Azt tapasztaltam – és ezért minden elismerésem –, hogy amikor a tanár belép az ajtón, ugyanolyan hozzáállással és motivációval törődik a diákokkal, mintha a saját gyermekei lennének. Nem érezteti, ha fáradt, mert szinte egész éjjel fent volt a beteg gyermekével, vagy ha pár napja veszítette el hozzátartozóját, esetleg éjjel dolgozatokat javított, vagy órai feladatokat állított össze – mondta.

Az oktató kitért arra is, hogy az intézmény rengeteget változott és fejlődött, ami érthető, hiszen a világ és a technológia is átalakult. Megtörtént az épület homlokzatának energetikai korszerűsítése, emellett belső felújítások is voltak, fejlődtek és bővültek az oktatástechnikai eszközök. – Az épület jó helyen van, könnyen megközelíthető. A feltételek adottak ahhoz, hogy tartalmas diákéveket töltsenek el a hozzánk jelentkezők. Azon tanulók számára, akik nyitottak az építőipar iránt, jó lehetőséget nyújt az intézmény az alapok elsajátítására, hogy a végzést követően sikerrel találhassanak munkát az építőipar számos területén, vagy tovább tanulva magasabb szinten szerezhessenek ismereteket, és magasabb pozícióban helyezkedhessenek el – emelte ki.

Orosz Ferenc okleveles létesítménymérnök-tanár 1990-95 között volt az intézmény tanulója. – A Péchy az ország 13. legjobb középiskolája volt abban az időben. Szakmai és humán oldalról is olyan szinten kellett teljesítenünk, hogy az osztályomba járó harminc tanulóból kilencen lemorzsolódtak. A végzett huszonegy diák közül majdnem mindenkinek van legalább egy diplomája. Valóban versenyképes tudást kaptunk, annyira felkészítettek minket az ipar számára, hogy a technikusi év alatt én már dolgoztam a szakmában – emlékezett vissza. Tíz évig dolgozott egy cégnél, majd pedig több helyen is óraadó tanárként. – Miután megváltozott az oktatási törvény, főállású oktatóvá kellett válnom, de azt csak egy intézményben tehettem, így én a Péchyt választottam. Sajnos nekem nem adatott meg, hogy a kedvenc tanárommal együtt dolgozhassak, viszont sok olyan oktatóm volt, akinek a szemléletmódját már kollégaként sikerült jobban megismernem, így átláttam, hogy mit miért tanított – hangsúlyozta. Az eltelt évtizedek alatt szakmailag és műszakilag is hatalmas fejlődésen ment keresztül az intézmény. – Sok minden módosult, megváltozott a képzés struktúrája is. Az iskola erőssége, hogy a szakmailag elhivatott fiatalok számára sok segítséget és lehetőséget biztosít a későbbi egyetemi továbbtanuláshoz, vagy a szakmai munkához. Az iskola a hivatástudatot mélyíti el, és segíti a szakmai felkészültséget.

A Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikumban az Építőipar, az Épületgépészet, illetve a Fa- és bútoripar ágazatban tanulhatnak tovább a diákok. A teljes képzési kínálatról tájékozódj a weboldalon!

Panyiczki-Berényi Viktória