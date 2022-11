– Az intézménnyel nyolcadikos koromban ismerkedtem meg, péntek délutánonként kémia szakkörre jártam ide. Nagyon kedveltem, mert itt lehetőségünk nyílt a kezünkbe fogni kémcsöveket, vagy kipróbálni az indikátorpapírt, ami teljesen újdonság volt számunkra. Egyszerű kísérleteket végeztünk csupán, például megvizsgáltuk a szappanos víz kémhatását, de az egész lényege az volt, hogy ezeket mi magunk csinálhattuk – emlékezett vissza a diákévekre Szilágyi Magdolna tanárnő.

Forrás: DSzC-archív

Akkoriban teljesen más hangulata volt az iskolának. – A laborok sem így néztek ki. A munkalapok mostanában már sokkal modernebbek. Régen paraffinozni kellett az asztalokat, hogy a vegyszer ne marja szét a fát. Amikor írtunk rajta, csomagolópapírt tettünk rá, hogy ne legyen zsíros a füzetünk. A diákélet sem olyan volt, mint manapság. Minket alig lehetett elzavarni az iskolából. Volt olyan, hogy az egyik tanteremben rezsón sütöttünk palacsintát. Nagyon szerettem ebbe az iskolába járni – mondta.

Forrás: DSzC-archív

Szilágyi Magdolna tizenöt éve dolgozik a Vegyipari Technikumban. – Világéletemben tanárnak készültem, már általános iskolás koromban is nagyon jó matekos voltam. Mindig örömmel magyaráztam a többieknek a matematikával kapcsolatos dolgokat. Emellett a rajzot is kedveltem, sőt kerámia szakkörre is jártam. A kézműveskedés szeretete azóta is megmaradt. Ezek miatt rajz-matematika tanárnak készültem, de ilyen szakpárosítás sajnos nem létezett, így jött a matematikához a kémia. 1998-ban jöttem vissza először az iskolába tanítani, de valahogy nem úgy jöttek össze a dolgok, ezért váltottam. Ezután 2002-ben kollégiumi nevelőtanárként kerültem vissza a pedagógusi pályára, de borzasztóan hiányzott a kémia és a labor. 2007-ben, amikor a kislányom egy éves volt, Szabó Zoltán igazgató úr visszahívott tanítani a Vegyipariba. Ekkor már sokkal több lehetőséget kaptam, egészen más feladataim voltak. Olyan is előfordult, hogy beült a szakkörömre egy diák, aki azelőtt még sosem vett részt rajta. Azt mondta, hogy neki azért ajánlották ezt a foglalkozást, mert nagyon jó. Mikor elkezdtem tanítani, szívesen fogadtak a kollégák. Nagyon furcsa érzés volt, hogy tegeződöm az egykori tanáraimmal, vagy, hogy együtt tartunk órát. Ezt meg kellett szoknom, mert sokszor éreztem úgy, hogy meg kell felelnem nekik. Mára gyakorlatilag mindenki nyugdíjba ment, akik régebben tanítottak – idézte fel a kezdeteket. – Jelenleg a diákok az érettségit a technikusi bizonyítvánnyal együtt kapják meg. A duális képzés a mi területünkön eléggé speciális, hiszen vegyszerekkel dolgozunk. 2022-től kezdve a tanulók már a tizenegyedik évfolyamtól bekapcsolódhatnak a duális képzésbe a MOL-nál vagy a Teva-nál, ahol elleshetik a szakmai fortélyokat a vállalatoknál dolgozó szakemberektől.

Forrás: DSzC-archív

A magas szintű szakmai képzés mellett az iskolai, közösségi élet miatt is érdemes a Vegyipari Technikumba jelentkezni.

– A tantestület szakmailag is kiváló, lehetőségünk van együtt fejlődni. Az iskolában bármikor, bármelyik oktatókollégámhoz odamehetnek beszélgetni a tanulók, ha gondjuk van – fogalmazott a pedagógus.